راهپیمایی با شکوه مردم در ۲۲ بهمن ابهت انقلاب اسلامی را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح دوشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمنماه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نسل اول، دوم و سوم امروز به صحنه آمدند و نسبت به افتخارات گذشته فخر می کند و نسبت به آینده امیدوار خواهند بود.
وی اظهار کرد: زنجان دیار عالمان و حاکمان و شور و شعور حسینی است و حضور باشکوه مردم برای چهلمین بار سیلی محکمی به دهان یاوهگویان خواهد بود و این حضور ستودنی است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه برای توسعه کشور هدف، امکانات و نبود موانع است نیاز است، افزود: این سه نباشد بستر برای توسعه فراهم نمیشود.
خاتمی تأکید کرد: در زمان طاغوت دنیا به دو بلوک غرب و شرق تقسیم شده بودوخبری از اسلام نبود ولی جمهوری اسلامی تفکر و بینش جدیدی آورد نه اتکا به غرب و نه اتکا بر شرق بود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان ابراز کرد: شبانهروز اسلام هراسی و ایران هراسی از سوی دشمن انجام میشود ولی هرگز نمیتواند این نظام و دولت را سرکوب کند.
خاتمی گفت: آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی هراس داشت ولی با مدیریت امام راحل و جوانان انقلابی ابهت آمریکا شکست و باوجود تمام موانع و فتنهها ایران در دنیا سرآمد است و این برای ما مایه افتخار است و امروز هم آمریکا ازانقلاب اسلامی هراس دارد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: دشمن، دشمن است و از دشمنی خود دست بر نمیدارد و باید بصیرت جامعه تقویت شود چراکه دشمن با هر ترفندی وارد میشود که به این نظام و انقلاب ضربه بزند.
خاتمی خاطرنشان کرد: ما روی پای خود می ایستیم و تحریم شکننده و هوشمندانه دشمن ما را نمی تواند از پا درآورد و ما وحدت و همدلی داریم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ستودنی است، گفت: این حضور ابهت انقلاب اسلامی را تثبیت کرد.
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