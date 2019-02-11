حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن/باران نتوانست مانع حضورشود

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مردم استان چهارمحال و بختیاری با وجود سردی هوا و بارش شدید برف و باران، از ساعت های اولیه صبح برای شرکت در راهپیمایی حضور خود را اعلام کردند.

راهپیمایی۲۲ بهمن در شهرکرد با حضور حماسی مردم از میدان انقلاب شهرکرد آغاز شده و مردم با سر دادن شعار های مختلف به سمت میدان ۱۲ محرم و چهار راه بازار شهرکرد در حال حرکت هستند. مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با سرد دادن شعار های الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، در بهار آزادی جای شهدا و امام خالی، ولایت فقیه محور اتحاد مسلمین است و... حضور با شکوهی در راهپیمایی امسال رقم زدند.

ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری نیز با لباس های ورزشی حضور پر رنگ در راهپیمایی امسال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری داشتند که حضور آنها در راهپیمایی جلوه ویژه ای به راهپیمایی داده بود.

همچنین حضور آتش نشانان و نیروی امدادی هلال احمر با لباس های یکدست نیز در راهپیمایی مرکز استان جلوه خاصی ایجاد کرده بود.

کشور به برکت انقلاب اسلامی دارای عزت و اقتدار شده است

یکی از جوانان شهرکردی در حاشیه برگزاری مراسم راهپیمایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور به برکت انقلاب اسلامی دارای عزت و اقتدار شده است و من افتخار می کنم در کشوری زندگی می کنم دارای اقتدار و عزت است.

علی محمودی بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب توسعه کشور در بخش های مختلف از جمله دفاعی شده است و این امر افتخاری بزرگ برای مردم به شمار می رود.

وی بیان کرد: من با تمام وجود از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنم.

برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۲۶۴ نقطه چهارمحال و بختیاری

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در۲۶۴ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

علی گرجی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در۲۶۴ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرکرد از میدان ۱۲ محرم آغاز و تا چهار راه بازار شهرکرد برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: مردم با وجود سردی هوا و بارش برف و باران در راهپیممایی شرکت کردند تا وحدت و همدلی و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی را به جهانیان اثبابت کنند.

وی بیان کرد: مردم بار دیگر با حضور حماسه ای خود توطئه های دشمن را با خنثی کردند و یکپارچگی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمن به دنبال تفرقه در کشور است تا به اهداف خود جامعه عمل بپوشاند که مردم با حضور حماسی خود و دفاع از انقلاب اسلامی دشمن را بار دیگر شکست دادند.