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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

«جشن چهلم»/ رئیس دادگستری تهران:

دهه پنجم انقلاب دوران نابودی نظام سلطه خواهد بود

دهه پنجم انقلاب دوران نابودی نظام سلطه خواهد بود

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه راهپیمایی امسال نشانگر آن است که دهه پنجم انقلاب، دهه نابودی استکبار خواهد بود، گفت: ترامپ و پمپئو باید بدانند که از فرعون قوی‌تر و مقتدرتر نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب بصیرت، هوشیاری و آگاهی بوده است. اما آنچه در امتداد انقلاب بیش از گذشته باید مورد توجه خدمت گذاران نظام قرار گیرد توجه به مردم و نیاز آنها و اقداماتی است که پیوند بیش از پیش این مردم همیشه در صحنه را با نظام و انقلاب مستحکم‌تر کند.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی نشانگر آن است که دهه پنجم انقلاب، دهه نابودی استکبار و نظام سلطه خواهد بود، تصریح کرد: ترامپ و پمپئو و امثال اینها بدانند که از فرعون قوی‌تر و مقتدرتر نیستند.

اسماعیلی تصریح کرد: دشمنان بدانند که در برابر اراده خدای متعال و مردم خداجو حتما طعم نابودی را خواهند چشید.

کد مطلب 4539157
ساناز باقری راد

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