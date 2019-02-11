دهه پنجم انقلاب دوران نابودی نظام سلطه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب بصیرت، هوشیاری و آگاهی بوده است. اما آنچه در امتداد انقلاب بیش از گذشته باید مورد توجه خدمت گذاران نظام قرار گیرد توجه به مردم و نیاز آنها و اقداماتی است که پیوند بیش از پیش این مردم همیشه در صحنه را با نظام و انقلاب مستحکم‌تر کند.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی نشانگر آن است که دهه پنجم انقلاب، دهه نابودی استکبار و نظام سلطه خواهد بود، تصریح کرد: ترامپ و پمپئو و امثال اینها بدانند که از فرعون قوی‌تر و مقتدرتر نیستند.

اسماعیلی تصریح کرد: دشمنان بدانند که در برابر اراده خدای متعال و مردم خداجو حتما طعم نابودی را خواهند چشید.