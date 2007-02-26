ویژه برنامه "چهل منزل عشق" در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، "چهل منزل عشق" کاری از گروه معارف شبکه دو سیما است . حجت الاسلام ابوالقاسمی، کارشناس این ویژه برنامه درباره جمله حضرت زینب (س) با مضمون "چیزی ندیدم جز زیبایی" صحبت می کند. در بخش نمایشی این برنامه که تهیه کنندگی و کارگردانی آن را مجید عباسی به عهده دارد، سیدجواد هاشمی، زیبا بنماران، محمد ربانی پور و مجید فروغی بازی می کنند. نویسنده این برنامه سیدعلیرضا حسینی است.

"حق" عنوان مستند نمایشی از گروه معارف شبکه دو سیما است که در شب رحلت حضرت رسول اکرم (ص) از این شبکه پخش می شود. در بخش نمایشی این برنامه حسن خانی و سیروس همتی بازی می کنند. داستان درباره شخصی است که در یک داروسازی کار می کند. روزی یکی از دوستانش به او پیشنهاد دزدی از داروسازی را می دهد و او سر دو راهی قرار می گیرد که ... محسن ربیعی تهیه کننده و کارگردان این برنامه است.

تله فیلم "مسافر غریب" هم کاری از گروه معارف شبکه دو است که در شب شهادت امام رضا (ع) از این شبکه پخش می شود. داستان این فیلم درباره دانشجویی است که همراه دوستش در هنگام رانندگی تصادف می کنند و از محل حادثه متاری می شوند. آنها به طور اتفاقی سوار مینی بوسی می شوند که تعدادی دانشجو با آن عازم مراسم شب شهادت امام رضا (ع) هستند، سفر آغاز می شود و ... بابک عبدزاده تهیه کننده و کارگردان تله فیلم "مسافر غریب" است.

همچنین به مناسبت شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) گروه معارف شبکه دو ویژه برنامه ای به نام "نیاز" تولید کرده است. حجت الاسلام ابوالقاسمی در بحث کارشناسی برنامه به ماجرای طواف امام حسن مجتبی (ع) در یکی از سفرهای حج ایشان می پردازند. داستان بخش نمایشی از اینجا شروع می شود که دزدی وارد امامزاده می شود و پس از روبرو شدن با خادم امامزاده تحت تاثیر سخنان او قرار می گیرد و ... محسن ربیعی تهیه کننده و کارگردان این ویژه برنامه است.