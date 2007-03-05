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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶

دومین جشنواره نشریات دانشگاههای آزاد منطقه شمالغرب برگزار شد

دومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی منطقه شمالغرب کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این جشنواره آثار و نشریات دانشجویی از 9 واحد دانشگاه آزاد منطقه شمالغرب کشور و همچنین مطبوعات محلی و نمایندگی خبرگزاریهای کشوری در استان در قالب 40 غرفه شرکت کرده اند.

دومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی منطقه شمالغرب کشور توسط معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد زنجان، دبیرخانه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان طی روزهای 13و 14اسفند ماه جاری برگزار شد.

کد مطلب 453917

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