دومین جشنواره نشریات دانشگاههای آزاد منطقه شمالغرب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این جشنواره آثار و نشریات دانشجویی از 9 واحد دانشگاه آزاد منطقه شمالغرب کشور و همچنین مطبوعات محلی و نمایندگی خبرگزاریهای کشوری در استان در قالب 40 غرفه شرکت کرده اند.

دومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی منطقه شمالغرب کشور توسط معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد زنجان، دبیرخانه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان طی روزهای 13و 14اسفند ماه جاری برگزار شد.