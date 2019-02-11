حضور باشکوه مردم در راهپیمایی شایستگی انقلاب را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی صبح دوشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمنماه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حضور باشکوه مردم در این روز نشان میدهد که بین مردم و دولت وحدت وجود دارد و این خود سیلی محکمی به دهان دشمنان است.
وی اظهار کرد: دشمن میخواهد ارزشها و وحدت بین مردم و دولت را سست کند ولی هرگز موفق نمیشود.
استاندار زنجان گفت: این انقلاب تمام گردنههای سخت و فراز نشیب های زیادی را طی کرده و امروز در چهل سالگی اقتدار خود را دوباره به دشمنان نشان داده است و این حضور باشکوه مردم در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تمام فتنه های دشمنان را خنثی می کندو دشمنان را خشمگین می کند.
حقیقی تأکید کرد: مردم همیشه درصحنه بودند و هستند و ارزشها را فراموش نمیکنند و به دنیا نشان میدهند که مثل زمان انقلاب بازهم مطیع ولایت فقیه هستند.
وی گفت: مردم با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه شایستگی این انقلاب و نظام را به دنیا نشان میدهند.
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