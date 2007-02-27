قابلیت های گردشگری سومین گنبد خشتی جهان فراموش شده است

احمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان ، افزود: سال گذشته 500 میلیون تومان و امسال 200 میلیون تومان از سوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور ، برای ساخت و تکمیل مرمت‌ بنای گنبد سلطانیه اعطا شد که باید با این اعتبار ، مرمت تمامی بناها و بازارچه به شکل معماری تاریخی ساخته شود تا به زیبایی و عظمت این بنا بیفزاید.

وی با عنوان این مطلب که گنبد سلطانیه به عنوان یکی از 7 اثر تاریخی ثبت شده از ایران در یونسکو محسوب می شود ، گفت: متاسفانه این بنای با ارزش تاریخی با همه عظمت وشکوه خود مورد بی مهری قرار گرفته و هیچ گاه زیرساختهای گردشگری در آن رعایت نشده است.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس ، عدم دسترسی آسان به گنبد سلطانیه از طریق اتوبان زنجان - تهران را به عنوان مهم ترین معضل در عدم جذب گردشگر به این بنای تاریخی عنوان کرد.

وی با عنوان این مطلب که در کشور ما در خصوص بحث توسعه گردشگری و استفاده بهینه از آثار تاریخی و ارزشمند اراده قوی وجود ندارد ، افزود: برنامه ‌ریزی درست مانند پلی است بین حال و آینده که باید با تلاش بسیار این پل را ساخته و عملیاتی کنیم که این کار به اراده قوی نیازمند است.

مهدوی تصریح کرد: با وجود اینکه در بخش گردشگری باید به بحث زیرساخت‌ ها توجه نمود اما هنوز این کار عملی نشده و نمونه بارز آن گنبد سلطانیه است که پس از سالیان دراز برای مرمت و ترمیم این اثر با ارزش ، هنوز اقدامات اساسی صورت نگرفته است.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس با عنوان این مطلب که تبلیغات و معرفی درستی در زمینه این بنای تاریخی حتی در خود شهر زنجان نیز صورت نگرفته است ، تصریح کرد: برای رسیدن به هدف مطلوب باید اراده ، پیگیری و باور سرلوحه کار قرار گیرد.

به گزارش مهر ، گنبد عظیم سلطانیه به عنوان سومین گنبد خشتی بزرگ جهان در نزدیکی شهرستان ابهر از توابع استان زنجان واقع است که قابلیت های فراوانی به لحاظ جذب گردشگر دارد و طی سال گذشته به عنوان یکی از 7 اثر ایرانی در میراث جهانی یونسکو ثبت شد.