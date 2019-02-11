مردم پایتخت وحدت ایران اسلامی در ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر خلق کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروز همزمان و هم نوا با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی در نقاط مختلف از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه استان برگزار شد.

مردم غیور و مرزدار شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک‌بار دیگر حماسه و شکوه دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند تا برگ زرین دیگری از تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی را رقم بزنند.

راهپیمایان در حالی که با خود پارچه نوشته هایی علیه سیاست های آمریکا و دشمنی آن کشور علیه انقلاب را با خود حمل می کردند بر تداوم ایستادگی و بی اعتمادی به دشمنان نظام تاکید کردند و بار دیگر در چهلمین بهار انقلاب اسلامی با حضور پر شور خود بیعتی دوباره با آرمان های انقلاب، امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا انجام دادند.

اقشار مختلف مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان امروز در صفوف به هم فشرده بار دیگر میزان همبستگی و اتحاد خود در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند از همین رو در این گزارش سعی شده فقط به گوشه ای از آن اشاره شود.

مردم قهرمان و شهید پرور زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی امروز نیز همچون همیشه با شور و شوق فراوان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند تا بار دیگر حماسه ای از جنس عزت و اقتدار ایران و ایرانی را به نمایش بگذارند.

نکته جالب توجه در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور مشترک برادران و خواهران شیعه و سنی در کنار یکدیگر و دوشادوش یکدیگر بود به گونه ای که هیچ صف و دسته بندی دیگر بین آن ها وجود نداشت و در این میان حضور جوانان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان در کنار مسئولان صحنه ای زیبایی از اقتدار و عظمت مردم این دیار را به نمایش گذاشت.

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۳۰ نقطه جمعیتی سیستان و بلوچستان

البته راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز علاوه بر زاهدان در ۱۹ شهرستان و ۱۳۰ نقطه جمعیتی سیستان و بلوچستان از جمله بخش ها و روستاهای مختلف سیستان و بلوچستان نیز برگزار شد.

عباس صفدری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در ۱۳۰ نقطه جمعیتی استان با شکوه و صلابت هر چه تمام تر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن یکی از بزرگترین رویدادهای رسمی کشور است که موجب ایجاد شور، نشاط و امید آفرینی در جامعه می شود، افزود: دشمنی آشکار استکبار با ملت ایران بیانگر این مفهوم است که دولت ها استکباری و در راس آن ها آمریکایی ها هیچگاه قابل اعتماد نیستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در ۲۲ بهمن امسال نیز اقشار مختلف مردم استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی با روحیه ای انقلاب خود موجبات شکوه این راهپیمایی را فراهم کردند.

وی گفت: سیستان و بلوچستان را باید نمونه بارزی از پیشرفت و آبادانی پس از انقلاب اسلامی ایران دانست زیرا این استان کمتر توسعه یافته پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لطف عدالت حکومت اسلامی شرایط بسیار مطلوبی را تجربه کرده است.

حضور پر شور مردم موجب پایداری انقلاب اسلامی و ناامیدی دشمنان می شود

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم امسال از سال‌های گذشته هم باشکوه تر حضور پیدا کردند و این نشان می‌دهد اگر مشکلی وجود دارد به خاطر انقلاب نیست زیرا انقلاب ما در دنیا بی نظیر است.

وی افزود: در شرایطی ما امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتیم که دشمنان برای ما تابستانی داغ پیش بینی کرده بودند و کسی انتظار رسیدن روز جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را برای مردم ایران نداشت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی به کوری چشم دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی همواره در صحنه های مختلف انقلاب حضوری پرشور و باشکوه داشته اند.

وی گفت: این حضور پر شور مردم طی این سال ها موجب پایداری انقلاب اسلامی و ناامیدی دشمنان شده است زیرا دشمنان می دانند با حضور این ملت همیشه در صحنه نمی توانند کار اساسی انجام دهند.

شهریاری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی امروز در علوم مختلف پیشرفت های چشم گیری داشته است، تصریح کرد: ما امروز در زمینه های علمی مختلف در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داریم.

وی اظهار داشت: البته مشکلاتی هم در کشور وجود دارد که قطعا مردم این مشکلات اقتصادی را به حساب ضعف دولت مردان، نمایندگان مجلس و مسئولان باید بگذارند نه انقلاب، که البته این حضور پر شور نشان از همین موضوع دارد.

مشکلات معیشتی تاثیر در حضور مردم در راهپیمایی۲۲بهمن نداشت

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۲ بهمن روز ملی جمهوری اسلامی ایران است و همه ملت ایران از هر قوم، گرایش، فرقه، دین و مذهبی که باشند باید این روز را پاس بدارند و در این راهپیمایی عظیم شرکت کردند.

وی افزود: :همان طور که مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که همه مردم فارغ از هر گرایش و فکری در این روز شرکت کردند و جامعه اهل سنت نیز مانند سایر هموطنان در این روز پر شور شرکت کرده و جواب یاوه گویی دنیای استکبار را دادند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دیدگاهش برای ترقی اسلام است، ادامه داد: مشکلات معیشتی تاثیر و خللی بر حضور در این روز عظیم ندارد چرا که نگاه ملت ایران به این روز ملی است و آن را گرامی می دارند.

حضور پر شور مردم شهر ولایت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ایرانشهر به عنوان شهر میزبان ولایت نیز امروز همزمان با سراسر کشور و استان با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکپارچه و هم صدا پاسخ دندان شکنی به تهدیدات دشمنان دادند.

حجت الاسلام سیدشجاع الدین ابطحی، امام جمعه ایرانشهر امروز در جمع راهپیمایان در سخنانی اظهار داشت: این حضور حماسی پاسخی محکم به یاوه گویی آمریکا و دشمنان نظام است.

وی افزود: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ قاطعی به تمام دسیسه های دشمن دادند و ثابت کردند که همیشه پشتیبان نظام و ولایت فقیه هستند.

امام جمعه ایرانشهر ادامه داد: ملت ایران با وجود برخی مشکلات اقتصادی همواره در صحنه هستند و هیچگاه به دشمنان اجازه دخالت در امور کشورشان را نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با وجود تبلیغات سوء دشمنان انقلاب اسلامی باز هم سنگ تمام گذاشتند، گفت: دشمنان در تمام این سالها توطئه کردند ولی انقلاب راه خود که همان مبارزه با طاغوت و استکبار است را شناختهاست و در این بهار چهلم نیز پاسخ خوبی به دشمنان دادند.

فریاد مرگ بر آمریکا در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان طنین انداز شد



فریاد مرگ بر آمریکا در بخش «زرآباد» شهرستان کنارک واقع در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان طنین انداز شد و همزمان و هم نوا با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم در جنوبی ترین نقطه این استان برگزار شد.



امروز صبح همزمان با سراسر کشور مردم شریف و همیشه درصحنه بخش زرآباد با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ، یک‌بار دیگر حماسه و شکوه دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.



راهپیمایان در حالی که با خود پارچه نوشته هایی علیه سیاست های آمریکا و دشمنی آن کشور علیه انقلاب با خود حمل می کردند بر تداوم ایستادگی و بی اعتمادی به دشمنان نظام تاکید کردند.



مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان در این مراسم، اظهار داشت: به کوری چشم دشمنان و استکبار جهانی، شیعه و سنی در کنار یکدیگر در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن بار دیگر همانند سال‌های گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان کوبیدند.



هدایت الله میرمرادزهی، افزود: دشمنان که سال‌ها توطئه و دسیسه می‌کنند تلاش می‌کنند با سیاه نمایی از دستاوردهای انقلاب به اهداف خود نزدیک شوند و این در حالی است که مردم در پرتو بصیرت، دشمنان را ناامید و مایوس کرده‌اند.



وی ادامه داد: قشرهای مختلف مردم در لایه‌های گوناگون جامعه برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام آمادگی کردند که نشان از باشکوه برگزار شدن این مراسم است.



امام جمعه روستای سورو زرآباد نیز در این مراسم،اظهار داشت: اولین ویژگی انقلاب اسلامی این است که در مقابل چالش ها و تهدیدها مقاومت کرد و روز به روز قویتر شد.



مولوی عارف هوتی، افزود:همراهی و همگامی مردم و پایبندی آن ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ستودنیست.

البته این تنها قطره ای از دریای پر عظمت حضور مردم استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بود و مردم مرزدار این استان باردیگر با حضور پر شور خود نشان دادند که چیزی به نام تفرقه و اختلاف در این خطه از ایران اسلامی وجود ندارد.