به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی با بیان اینکه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی جشن می گیریم که همه آحاد مردم عزیز و اقشار مختلف استان لرستان در این جشن حاضر شده اند، اظهار داشت: به کوری چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی همه مردم آماده اند و بار دیگر میثاق و پیمان با ولی امر مسلمین و خون شهدا می بندند.

وی، ادامه داد: تا خون در رگ ما است در حفظ و حراست از ارزش های انقلاب اسلامی شبانه روز تلاش می کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به حضور نیروهای پلیس و نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تاکید کرد: نیروها و همکاران ما در شهر، جاده، ایست و بازرسی و ... امنیت مثال زدنی ایجاد کرده اند و از همه همکاران و بسیجیان تشکر می کنم و خدا را شکر بهترین امنیت را ما در استان داریم.