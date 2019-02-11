قسد: کار داعش در شرق فرات طی روزهای آتی تمام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که مناطق جدیدی را از لوث داعش پاکسازی کرده اند.

این منابع گزارش دادند: ۴۰۰ تا ۶۰۰ داعشی در شرق فرات حضور دارند که در میان آنها داعشی های خارجی دیده می شوند. برآوردها از حضور ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ غیرنظامی در منطقه ای که داعشی ها در آن هستند، حکایت دارد.

منابع وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک تاکید کردند: بیش از ۲۰ هزار نفر از غیرنظامیان طی ۱۰ روز قبل از شروع عملیات از منطقه خارج شده اند. طی روزهای آتی از حیث نظامی کار داعش تمام خواهد شد.