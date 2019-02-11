به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس اعمال برخی محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد به مناسبت برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تا پایان مراسم امروز، حضور مسافران حداقل ۲ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامی است.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛
مراجعه مسافران دوساعت قبل از پرواز به مهرآباد
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از مسافران فرودگاه مهرآباد خواست حداقل دو ساعت قبل از ساعت پرواز خود در فرودگاه حاضر باشند.
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