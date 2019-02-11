به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس اعمال برخی محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد به مناسبت برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تا پایان مراسم امروز، حضور مسافران حداقل ۲ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامی است.