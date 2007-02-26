بخش عمده شرکتهای بزرگ و مهم باید به مردم واگذار شود / احزاب نباید متکی به دولت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در خصوص نگرانی مقام معظم رهبری از روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت : شاید احساسی وجود داشته که اجزای دستگاههای دولتی تمایل به رهاسازی تصدی گیری اقتصاد ندارند که باید این روحیه تغییر کند.

وی افزود : از آنجا که باید بطور مستمر موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد تحول بزرگ در اقتصاد کشور با حساسیت پیگیری شود، مقام معظم رهبری علاوه بر جلسات خصوصی که با سران قوا برگزار می کنند، با بخش های مختلف قوای سه گانه در سطوح بالا و میانی نیز دیدار و بر لزوم تحقق اصل مذکور تاکید می فرمایند.



سخنگوی دولت تصریح کرد : مقام معظم رهبری کارکرد دولت در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی را تایید فرموده و با عنایت ویژه از اقداماتی که در این خصوص انجام شده حمایت کردند .

الهام خاطرنشان کرد : قطعا باید حرکت جدی در بدنه دستگاه های اجرایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد ولی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این کار نباید شتابزده صورت گیرد و بر این اساس نیز دولت معتقد است بخش عمده شرکت های بزرگ و مهم باید به مردم واگذار شود.

وی در عین حال متذکر شد : نباید مردم را گروهی خاص یا طبقه ای ویژه خوار و برخوردار از امتیاز و نزدیکی خانوادگی با برخی مسئولان و احزاب تعریف کرد بلکه باید از طریق سهام عدالت و توجه به بخش تعاونی در جهت توانمند سازی عموم مردم در عرصه اقتصادی گام برداشت.

"اصل 44 قانون اساسی یک بسته در هم تنیده و شامل رفتاری به هم پیوسته است که بخشی از آن مربوط به توانمند سازی مدیریتی و بخشی دیگر مربوط به ورود مردم به روند خصوصی سازی و فرهنگ سازی و ایجاد روحیه واگذاری امور اقتصادی به آنها توسط دستگاه های اجرایی می شود."

به گفته الهام، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه جامعی را در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی تدوین کرده تا کارهای عملیاتی در این حوزه بر اساس سیاست های کلان سرعت یابد که این لایحه در دولت مراحل پایانی کار خود را می گذارند.

خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص مهار تورم سئوال کرد که الهام پاسخ داد : کسی ادعا نکرده که نرخ تورم در سال 86 به صفر می رسد ولی تلاش دولت این است که با لحاظ سیاست کنترل و مهار سیر رشد تورم در مجموعه سیاست های اقتصادی کشور آن را در حد یک رقمی کاهش دهد .

وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که از او خواست در خصوص کاستیهای موجود در دستگاه قضایی اظهارنظر و برنامه های خود را برای جبران این کاستی ها اعلام کند، اظهار داشت : بنده پایبند به قانون اساسی هستم و اجازه ندارم در امور قضایی دخالت نمایم و انتظار اینکه در خصوص مسائل قضایی در حیطه حکم یا اجرا اظهارنظر نمایم، به جا نیست.

الهام ادامه داد : قوه قضائیه پس از مرحوم جمال کریمی راد، دکتر جمشیدی را به عنوان سخنگو تعیین کرده و ابزار کافی برای پاسخگویی و اطلاع رسانی و ارائه گزارش به پیشگاه ملت در اختیار دارد و از آنجا که خلاءای در این زمینه محسوس نیست ورود بنده به این عرصه به معنای خارج شدن از چارچوب هاست.

وی در عین حال بار دیگر، برنامه سلبی خود در سمت وزارت دادگستری را عدم دخالت در امور قضایی عنوان کرد و متذکر شد : تنظیم روابط بین دولت و دستگاه قضا براساس چارچوب اختیارات صورت می گیرد و وزارت دادگستری نقطه پیوند و هماهنگی دو قوه است.

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت درخصوص عدم پایبندی روس ها به تعهد خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر سئوال کرد که الهام پاسخ داد : اشکالی که در این زمینه به وجود آمده، جدی و ماهوی نیست و یک اشکال شکلی است که مربوط به یورو و دلار می شود .

وی با تاکید بر اینکه این اشکال با پیگیری قابل حل و رفع است ابراز امیدواری کرد روس ها به تعهد خود در موعد مقرر عمل نموده و نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل جمهوری اسلامی دهند.

خبرنگار دیگری نظر سخنگوی دولت را درباره عدم اختصاص یارانه به احزاب در لایحه بودجه 1386 کل کشور جویا شد که الهام پاسخ داد: احزاب نباید متکی به دولت باشند، چرا که دولتی کردن احزاب به معنا سلب آزادی آنهاست. "دولت نهم به عنوان دولتی که براساس حمایت احزاب شکل نگرفته و یک دولتی غیر حزبی است بر این باور است احزابی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند محترم بوده و باید مورد حمایت قانونی و معقول قرار گیرند اما با دولتی شدن احزاب و دولت حزبی موافق نیستیم".

سخنگوی دولت در خصوص بودجه دفاعی کشور نیز اظهار داشت : بودجه دولت روال عادی در افزایش داشته و افزایش ها در کل از یک نظم کاهشی برخوردار بوده و از نظر ما بنیه دفاعی کشور در وضعیت خوب و مناسبی قرار دارد؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اتکا به مردم و تقویت بنیه عمومی و اقتصادی آنهاست.

الهام گفت : مهمترین منبع دفاعی هر کشور ملت است که باید در جهت تقویت بنیه عمومی و اقتصادی آنها گام برداشت و از آنها در راستای تقویت زیرساخت ها و سازندگی از آنها استفاده کرد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در خصوص برگزاری اجلاس کشورهای اسلامی در اسلام آباد بدون حضور جمهوری اسلامی ایران سئوال کرد که الهام پاسخ داد: رئیس جمهوری پاکستان در خصوص مسائل منطقه رایزنی های مختلفی با رئیس جمهوری کشورمان داشته است.

وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی یک عامل مهم و موثر و تعیین کننده در منطقه است و رویکرد همه این است که منطقه ای آرام و با ثبات و صلح و مبتنی برعدالت داشته باشیم که راه آن عدم دخالت بیگانگان در خاورمیانه و جلوگیری از زورگویی های رژیم بی منطق و جنگ طلب اشغالگر قدس است.

این عضو ارشد دولت نهم در خاتمه خاطرنشان کرد : راهکارهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی روشن است و چنانچه این سیاست که برگزاری رفراندوم در فلسطین با حضور همه فلسطینیان است، اجرا شود صلح و همدلی منطقه را فرا خواهد گرفت.