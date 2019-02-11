حضور فرمانده کل ارتش در جمع راهپیمایان تبریزی/ امضای طوماری جالب

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از صبح امروز دوشنبه راهپیمایی مردم تبریز در مسیرهای مختلف آغاز شده، شاهد حضور اقشار مختلف مردمی از پیر و جوان و دختر و پسر و بازاری و کارمند در خیابان ها هستیم.

‌امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش دقایقی پیش از مسیر میدان شهدا تا میدان نماز در جمع مردم تبریز راهپیمایی کرد.

مردم تبریز در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن طوماری جالب با عنوان «ما پای انقلاب می مانیم » را امضا کرده و جمله ای را در این موضوع قید کردند.

مردم تبریز با وجود سردی هوا، از ساعت های اولیه صبح برای شرکت در راهپیمایی حضور خود را اعلام کردند. راهپیمایی۲۲ بهمن در تبریز با حضور حماسی مردم از میدان های مختلف شهر آغاز شده و مردم با سر دادن شعار های مختلف به سمت میدان نماز در حال حرکت هستند.

مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با سر دادن شعار های الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، در بهار آزادی جای شهدا و امام خالی و ولایت فقیه محور اتحاد مسلمین است درحال رقم زدن حضور با شکوهی در راهپیمایی امسال هستند.

حضور نسل جوان در کنار نسل اول و دوم انقلاب یکی از حاشیه های دیگر راهپیمایی امروز مردم تبریز است که بر زیبایی های راهپیمایی افزوده است.

اجرای نماهنگ «ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش» توسط نوجوانان تبریزی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن تبریز یکی دیگر از نکات جالب راهپیمایی امروز بود.

همچنین دقایقی قبل حجت الاسلام آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی به جمع راهپیمایان تبریزی پیوستند.