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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

«جشن چهلم»/ میرسلیم در جمع خبرنگاران:

آمریکا نیروی خود را هدر ندهد و برای خود زحمت ایجاد نکند

آمریکا نیروی خود را هدر ندهد و برای خود زحمت ایجاد نکند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ای کاش پیام حضور مردم در راهپیمایی را همه سردمداران دنیا به ویژه آمریکا می‌فهمیدند و نیروی خود را هدر نمی‌دادند و زحمت ایجاد نمی‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم، گفت: پیام مهم از طرف مردم ما و به همه کسانی که توجه به انقلاب دارند ولی آن را درک نکردند، این است که بیایید و بفهمید در ایران ۴۰ سال پیش چه رخ داد و در طول این مدت مردم ما چه کردند و چه آفریدند و چه خیرخواهی را برای مقابله با ارعاب و ظلم و ستم برای دنیا داشتند.

وی تصریح کرد: ای کاش این پیام را همه سردمداران دنیا به ویژه آمریکا می‌فهمیدند و نیروی خود را هدر نمی‌دادند و زحمت ایجاد نمی‌کردند.

کد مطلب 4539228
زهرا علیدادی

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