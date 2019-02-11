آمریکا نیروی خود را هدر ندهد و برای خود زحمت ایجاد نکند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم، گفت: پیام مهم از طرف مردم ما و به همه کسانی که توجه به انقلاب دارند ولی آن را درک نکردند، این است که بیایید و بفهمید در ایران ۴۰ سال پیش چه رخ داد و در طول این مدت مردم ما چه کردند و چه آفریدند و چه خیرخواهی را برای مقابله با ارعاب و ظلم و ستم برای دنیا داشتند.

وی تصریح کرد: ای کاش این پیام را همه سردمداران دنیا به ویژه آمریکا می‌فهمیدند و نیروی خود را هدر نمی‌دادند و زحمت ایجاد نمی‌کردند.