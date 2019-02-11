حضور حماسی مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن نقشه های دشمن را خنثی می کند

محمد حسین فرهنگی صبح امروز دوشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم تبریز در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مردم کشورمان امروز نیز در حال خلق یک حماسه بزرگ دیگر هستند، گفت: این حضور حماسی معادلات جهانی را بر هم می زند.

وی با تاکید بر اینکه این حضور مردم به این عظمت دشمن را ناامید می کند، گفت: کشور به برکت انقلاب اسلامی دارای عزت و اقتدار شده است و مردم امروز آمده اند تا جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را باشکوه برگزار کنند.

فرهنگی سپس ادامه داد: امسال حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه و شکوه دیگری دارد و دلیل آن هم تهدیدات دشمن در سال اخیر است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس سپس گفت: کشورهایی که با آمریکا همراهی می کنند، با دیدن حضور پرشور مردم ایران در صحنه، در رفتارهای خود تجدید نظر کنند.

گفتنی است مردم ولایتمدار و انقلابی تبریز امروز با حضور پرخروش خود برگ زرینی در دفتر قطور انقلاب اسلامی رقم زدند تا ثابت کنند این خطه از کشور همواره پای آرمان های انقلاب اسلامی، امام راحل و ولایت فقیه تا پای جان ایستاده است.