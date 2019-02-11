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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

«جشن چهلم»/مطهری در گفتگو با مهر:

حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن شد

حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در صحنه باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن خواهد شد چرا که آنان می خواستند به مردم فشار آورند تا آنان علیه حکومت شورش کنند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور مردم در صحنه باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن خواهد شد چرا که آنان می خواستند به مردم فشار آورند تا آنان علیه حکومت شورش کنند اما اتفاق برعکس و برخلاف میل آنان رخ داد و مردم ما علیه دشمنان انقلاب تظاهرات کردند.

وی ادامه داد: این حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهد که آنان راه خودشان را به خوبی می شناسند و به آن ایمان راسخ دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان تلاش های خود را انجام می دهند اما باید تلاش خود را بیشتر کنند و البته مردم هم به فشارهای خارجی توجه کنند که آنان مشکلات مالی و بانکی را برای ما ایجاد کرده اند.

مطهری خاطرنشان کرد: مشکلات کوچک نیست اما مسئولان باید تلاش خود را انجام دهند.

کد مطلب 4539237
زهرا علیدادی

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