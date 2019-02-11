حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن شد

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور مردم در صحنه باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن خواهد شد چرا که آنان می خواستند به مردم فشار آورند تا آنان علیه حکومت شورش کنند اما اتفاق برعکس و برخلاف میل آنان رخ داد و مردم ما علیه دشمنان انقلاب تظاهرات کردند.

وی ادامه داد: این حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهد که آنان راه خودشان را به خوبی می شناسند و به آن ایمان راسخ دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان تلاش های خود را انجام می دهند اما باید تلاش خود را بیشتر کنند و البته مردم هم به فشارهای خارجی توجه کنند که آنان مشکلات مالی و بانکی را برای ما ایجاد کرده اند.

مطهری خاطرنشان کرد: مشکلات کوچک نیست اما مسئولان باید تلاش خود را انجام دهند.