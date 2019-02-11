CFT و FATF توطئه بزرگ آمریکا برای محاصره اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر دوشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر ایلام اظهار داشت: خبرها حاکی از این است که ملت ایران به پا خواسته و سطح پیوند بین رهبری و مردم به صورت گسترده و ارتقاء یافته و این صحنه ها به دنیا منتقل شد.

وی تصریح کرد: نشان می دهد که در روز ۲۲ بهمن سال ۹۷ ملت بزرگ ایران به تبعیت از پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه معصومین و به دنبال حرکت عاشورایی خود به پا خواستند و یک بار دیگر مهر تایید بر نظام مقدس جمهوری اسلامی زدند.

وی ادامه داد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند به رغم همه مشکلات، بیکاری، گرانی اما پای نظام و انقلاب و رهبری ایستاده اند و با حضور خود بار دیگر دشمنان را تحقیر کردند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: ملت بزرگ ایران امروز آمده اند که به آمریکا بگویند ما پشت سر عاشورا و تاسوعا ایستاده ایم ما پشت سر قرآن ایستاده ایم و پشت سر رهبری نظام ایستاده ایم ما از شهیدانمان دفاع می کنیم.

وی افزود: امروز باید این آیات را تلاوت کنیم اذا الجاء نصرالله و الفتح امروز مردم فتح المبین کردند امروز آمریکا در برابر تحریم های ظالمانه خود در برابر ایران احساس شکست خواهد کرد مردم بدانید امروز آمریکا عقب نشینی مهلک خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمن می خواهد ضمن این که نقطه سیاهی ایجاد می کند، می خواست بگوید که انقلاب ما سیاه است اما ملت بزرگ ایران امروز اعلام کردند انقلاب ما سفید است انقلاب ما مثل آینه درخشان است انقلاب ما مثل عاشورا روشن و مانند بزرگترین انقلاب تاریخ یعنی انقلاب پیامبر(ص) شفاف و روشن و قرآنی و الهی است و شاهد آن خون شهیدان است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه آمریکا سعی داشت با تحریم ها ظالمانه سختی های زیادی را مردم ایران تحمیل کند و حضور مردم را راهپیمایی ۲۲ بهمن کم رنگ کند، گفت: مردم با حضور حماسی و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ بار دیگر باعث تثبیت نظام و عقب نشینی دشمنان شدند.

وی افزود: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین دستاورد انقلاب را وجود مردم شرافتمندی می دانیم که به قول امام(ره) در طول تاریخ جز برهه ای از صدر اسلام به مثل این مردم وجود نداشته است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: اگرچه آنها به طور رسمی اعلام نمی کنند، ولی قطعا این حضور شکست دیگر در پرونده آمریکا و هم پیمانش ثبت می کند.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی حرف های زیادی برای گفتن دارد، در عرصه های هسته ای، پزشکی، موشکی جزو قدرت های برتر دنیا محسوب می شود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه CFT و FATF توطئه بزرگ آمریکا برای محاصره اقتصادی کشور است، گفت: اروپایی ها هم با ایجاد یک کانال مالی قصد دارند ملت ایران تحقیر کنند.