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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۰۳

رئیس موسسه آموزش عالی سوره :

موسسه آموزش عالی سوره موسسه ای پژوهش محور است

موسسه آموزش عالی سوره باید موسسه ای پژوهش محور باشد و بر اساس پژوهش امور آموزشی و کاربردی خود را برنامه ریزی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن عصر امروز در مراسم افتتاح دانشکده ارتباطات سوره افزود: راه اندازی ساختمان دانشکده ارتباطات سوره تنها در مدت 10 ماه با تلاش مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده است و باید کم کم به سمتی به حرکت کنیم که استاندارد سازی فضای آموزشی در موسسه انجام شود.

رئیس موسسه آموزش عالی سوره تاکید کرد: دانشگاه الزهرا با سرانه 7 متر مربع از نظر فضای آموزشی یکی از فقیرترین دانشگاه ها است این درحالی است که موسسه آموزش عالی سوره با 7/0 متر سرانه فضای آموزشی از دانشگاه الزهرا نیز فقیرتر است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری موسسه آموزش عالی سوره به عنوان اولین موسسه آموزش عالی دارای دانشجوی نمونه کشوری بود که موفق به دریافت جایزه از دست رئیس جمهور شد.

روشن خاطرنشان کرد: امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی در موسسه آموزش عالی سوره باعث شده تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل امکان به تحصیل بپردازند.

کد مطلب 453924

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