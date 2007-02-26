موسسه آموزش عالی سوره موسسه ای پژوهش محور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن عصر امروز در مراسم افتتاح دانشکده ارتباطات سوره افزود: راه اندازی ساختمان دانشکده ارتباطات سوره تنها در مدت 10 ماه با تلاش مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده است و باید کم کم به سمتی به حرکت کنیم که استاندارد سازی فضای آموزشی در موسسه انجام شود.

رئیس موسسه آموزش عالی سوره تاکید کرد: دانشگاه الزهرا با سرانه 7 متر مربع از نظر فضای آموزشی یکی از فقیرترین دانشگاه ها است این درحالی است که موسسه آموزش عالی سوره با 7/0 متر سرانه فضای آموزشی از دانشگاه الزهرا نیز فقیرتر است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری موسسه آموزش عالی سوره به عنوان اولین موسسه آموزش عالی دارای دانشجوی نمونه کشوری بود که موفق به دریافت جایزه از دست رئیس جمهور شد.

روشن خاطرنشان کرد: امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی در موسسه آموزش عالی سوره باعث شده تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل امکان به تحصیل بپردازند.