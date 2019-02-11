آذربایجان افتخار ایران است/ ایران فاتح ۱۴۶۰۰ مبارزه طی ۴۰ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی قبل از ظهر امروز دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن تبریز گفت: تاریخ، تبریز را همواره به خاطر خواهد داشت که در ۲۹ بهمن سال ۵۶ با گرامیداشت شهدای مظلوم قم آتش انقلاب را فروزان کرد و باعث درهم پیچیدن رژیم طاغوت و بیرون انداختن آمریکا از این کشور شد. تبریز غیور ۲۹ بهمن ۵۶ با قیام خود طومار آمریکا را در هم پیچید، زنده باد آذربایجان و زنده باد تبریز. تبریز با اسلام و ایران پیوندی ناگسستنی داشته و دارد.

وی گفت: زمانی که در بسیاری از کشورها خبری از دموکراسی نبود، تبریز قیام مشروطیت را انجام داد. آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس با سربلندی و شایستگی بیرون آمد.

وی سپس ادامه داد: تبریز طلایه دار مشروطه و استبداد ستیزی بود، در طول این چهل سال تبریز و آذربایجان همواره نقطه امید و تکیه گاه مستحکم انقلاب اسلامی و ایران سربلند اسلامی بوده است که فقط در هشت سال دفاع مقدس ۲۳ هزار جانباز و بیش از ۱۰ هزار شهید سهم مردم بابصیرت آذربایجان شرقی در آزمون بزرگ الهی بود که از آن سربلند بیرون آمدند.

وی گفت: در طول این ۴۰ سال یعنی ۱۴۶۰۰ روز از عمر انقلاب اسلامی، یک روز بدون مبارزه نبوده است. ۱۴۶۰۰ روز که دشمنان قسم خورده این مردم هر روز یک خباثت و دشمنی و توطئه جدید داشتند ولی همواره با رهبری ولایت فقیه و حضور مردم در صحنه هر روز یک پیروزی جدید برای ایران و یک شکست برای دشمن رقم خورد. ما فاتح ۱۴۶۰۰ مبارزه طی این ۴۰ سال هستیم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی سپس افزود: این درس بزرگ انقلاب اسلامی ایران برای جهانیان است، ما در ۱۴۶۰۰ روز یک روز بدون مبارزه نداشته ایم، اما دنیا بداند که این ملت سرافراز، پیروز و قهرمان ایران است.

وی با تاکید بر اینکه با اینکه مشکلات زیادی در کشور داریم ولی هرگز به دشمن لبخند نمی زنیم، اظهار داشت: این مشکلات کشور برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب نیست. ایم مشکلات حل می شود و هرگز به دشمن لبخند نمی زنیم چراکه هزینه سازش با دشمن بیشتر از مقاومت است.

موسوی با بیان اینکه انقلاب ما انقلاب الله اکبر بود، گفت: انقلاب اسلامی ایران نقطه مقابل طرز تفکر شرک آمیزی است که به خود اجازه می دهد سر تعظیم به مستکبران فرود آورد. نظام سلطه از الگو گرفتن ملت های دیگر از ملت ایران هراس دارد. ما هرگز به دشمن لبخند نخواهیم زد. این ملت همواره در طول این ۴۰ سال پیروز میدان ها بوده اند.

فرمانده کل ارتش گفت: فرزندان شما در آینده با افتخار از ایستادگی شما یاد خواهند کرد. نظام سلطه به سرکردگی آمریکا دنیا را ذلیل، خوار و مطیع خود می‌خواهد.

وی افزود: برخی تصور نکنند تقابل انقلاب با آمریکا تاکتیکی است بلکه این تقابل ریشه اش در پذیرفتن نظام سلطه و پذیرفتن شیطان است که نتیجه آن نابودی است.

موسوی گفت: ما می‌خواهیم مستقل باشیم اما نظام سلطه می‌خواهد هر آنچه می گوید انجام شود. مهمترین دستاورد انقلاب استقلال و آزادی است.

وی گفت: ملت ایران با تبعیت از حضرت عباس(ع) پرچم ایران را آنچنان محکم خواهد کرد که حتی اگر شمشیر دشمن دست‌هایش را هم قطع کند هیچ تاثیری بر پرچم ما نخواهد گذاشت.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در پایان گفت: در این روز باشکوه آمادگی همه مردم و فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح برای حفاظت از آرمان های والای انقلاب اسلامی را اعلام می دارم.