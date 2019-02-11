به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران بابیان اینکه نظام اسلامی با محوریت حضور همیشگی مردم درصحنه و تبعیت از ولایت‌فقیه همواره از مشکلات عبور کرده است، ابراز کرد: مردم استان یک‌بار دیگر نشان دادند که با حضور بی‌نظیرشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، قدردان انقلاب هستند.

وی بابیان اینکه حضور پرشور مردم درصحنه، نقشه‌های دشمنان را خنثی می‌کند، افزود: باید قدردان حضور پرشور مردم بود که با تمام مشکلات بازهم به میدان می‌آیند.

امام‌جمعه سمنان گفت: ما بهترین مردم راداریم که همواره پای انقلاب ایستاده‌اند لذا باید مسئولان برای این مردم تمام تلاششان را به کار ببندند تا مشکلاتشان کاهش یابد.

آیت‌الله شاهچراغی ۴۰ سالگی انقلاب را دوران شکوفایی دانست و گفت: انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی تازه شروع به حرکت و پویایی می‌کند.

وی افزود: ما در ۴۰ سالگی انقلاب تازه در اول خط بالندگی و رشد هستیم و از این پس باید با تلاش و کوشش خودمان کشورمان را بهتر از همیشه بسازیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همه صحنه‌های انقلاب، مایوس شدن دشمنان را به دنبال دارد.