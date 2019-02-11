به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه ملت ایران توانسته است برخی از عدم از تعادل ها را کاهش دهد گفت: ما در اوج جنگ بالاترین تورم را تجربه کردیم وتحلیل گران اقتصادی می دانند که ایران رشد اقتصادی خوبی طی کرده است.

وی افزود: ملت ایران هر وقت فرصت پیدا کرده توانسته به اهداف دست یابد و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، نوع اقدامات و عملکردهای این دولت، نابخردانه است.

وی ادامه داد: آمریکا و ترامپ جنایت های زیادی ایجاد کرده و حتی به کودکان نیز رحم نکردند و او با این منش می خواهد جمهوری اسلامی ایران که افتخارش ایستادگی بر سرمواضع و استقلال است ، به زانو درآورد ولی هیچگاه به این هدف نمی رسد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: آمریکا تلاش دارم با ابزار تحریم با تمام زوایای آن کشور را به زانو درآورد و تازمانی که ملت شهید پرور در صحنه باشد کرنش نخواهد کرد.

دژپسند یادآور شد: ملت ایران با طی سختی ها برابر تحریم ها می ایستد و دولت تصمیم دارد با اعمال سیاست ها، مشکلات را کم کند و تورم ماهانه از آبان ماه در کشور کمتر شده است.

وی با اظهار اینکه دولت درحال مدیریت برای تسهیل سرمایه گذاری در کشور است درباره برنامه دولت برای تنظیم بازار گفت: ۲۱ میلیون کیلوگرم گوشت در روزهای آینده به بازار وارد و عرضه می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: تلاش دولت براین است تا با برنامه ریزی سختی ها را به حداقل برساند و دشمن بداند با تحریم ها نمی تواند مردم را از صحنه خارج کند.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی ها و صحنه ها، سبب تقویت انقلاب و نظام می شود تا دشمنان آرزوی تعبیرشدن خواب های آشفته را به گور برند.