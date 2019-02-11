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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

حسین مظفر در جمع راهپیمایان اهوازی:

ملت ایران دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد

ملت ایران دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد

اهواز - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان و سلطه گران می‌خواهند با تحریم همه چیز ایران را بگیرند ولی این ملت دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان اهوازی اظهار کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قرار داریم و برخلاف خواست و نظر دشمنان، تمام ایران سراپا در جشن است.

مظفر بیان کرد: ۴۰ سال پیش دو تفکر کمونیست و لیبرال در جهان بود که بر مناطق غرب و شرق سیطره داشتند و مانند دو لبه قیچی در صدد قطع ریشه‌های دین و اخلاق بودند اما در گوشه‌ای از جهان انقلابی به نام دین و معنویت رخ داد.

وی افزود: این انقلاب در اوج ناباوری در سرزمین ایران رخ داد در حالی که کسی وقوع آن را باور نداشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: دشمنان ۴۰ سال علیه ایران توطئه کردند و ملت ایران را به جرم اینکه می‌خواهند خودشان بر سرنوشت خود حاکم شوند، تحت فشار و تهدید قرار دادند ولی این انقلاب به برکت خون شهیدان هر روز بارورتر و تنومندتر می‌شود.

 مظفر تاکید کرد: امروز با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، استقامت و پایداری و فداکاری ملت توانسته ایران را طی ۴۰ سال اخیر از توطئه‌ها نجات دهد.

وی با بیان اینکه این ملت تابع فرهنگ عاشورایی و حسینی است، بیان کرد: دشمنان و سلطه گران می‌خواهند با تحریم همه چیز ایران را بگیرند ولی این ملت دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد.

مظفر عنوان کرد: این ملت همچنان پای انقلاب می‌ماند و دشمنان بدانند که این انقلاب به غیر از ذلت و خواری برای دستاوردی آنها نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مقاومت مردم رمز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز بوده است، تصریح کرد: اگر استقامت کنیم خداوند ما را به آب حیات می‌رساند و اسلام نیز سرفراز می‌شود.

مظفر با یادآوری دستاوردهای برگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب، بیرون راندن نظام پادشاهی و سلطنتی از ایران بود، یک خانواده علاوه بر تحقیر ملت ایران بر سرنوشت کشور نیز حاکم بودند.

وی افزود: دومین دستاورد انقلاب، تأسیس نظامی به اسم جمهوری اسلامی ایران است که در ترکیب آن شاهد اسلامیت و جمهوریت هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دستاورد دیگر این انقلاب، استقلال ایران است در حالی که قبلا وابسته به استکبار بود؛ پادشاهی قاجار توسط انگلیس بنا شد و خانواده پهلوی نیز دست نشانده آمریکایی‌ها بودند ولی امروز ایران مستقل‌ترین کشور جهان است.

مظفر عنوان کرد: دستاورد دیگر در بخش تکنولوژی و فناوری است که با وجود مشکلات جزو رتبه‌های برتر در جهان است. تکنولوژی هسته‌ای، ماهواره‌ای و تولید علم نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: دستاورد دیگر، اقتدار ملت است، تمام کشورهای شرق و غرب علیه ایران برنامه‌ریزی کردند و دایم از آن صحبت می‌کنند که نشان‌دهنده اقتدار ایران است. کشوری که در نظام بین‌المللی تأثیرگذار نباشد، دنیا با آن کاری ندارد.

کد مطلب 4539254

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