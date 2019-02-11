به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان اهوازی اظهار کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قرار داریم و برخلاف خواست و نظر دشمنان، تمام ایران سراپا در جشن است.

مظفر بیان کرد: ۴۰ سال پیش دو تفکر کمونیست و لیبرال در جهان بود که بر مناطق غرب و شرق سیطره داشتند و مانند دو لبه قیچی در صدد قطع ریشه‌های دین و اخلاق بودند اما در گوشه‌ای از جهان انقلابی به نام دین و معنویت رخ داد.

وی افزود: این انقلاب در اوج ناباوری در سرزمین ایران رخ داد در حالی که کسی وقوع آن را باور نداشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: دشمنان ۴۰ سال علیه ایران توطئه کردند و ملت ایران را به جرم اینکه می‌خواهند خودشان بر سرنوشت خود حاکم شوند، تحت فشار و تهدید قرار دادند ولی این انقلاب به برکت خون شهیدان هر روز بارورتر و تنومندتر می‌شود.

مظفر تاکید کرد: امروز با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، استقامت و پایداری و فداکاری ملت توانسته ایران را طی ۴۰ سال اخیر از توطئه‌ها نجات دهد.

وی با بیان اینکه این ملت تابع فرهنگ عاشورایی و حسینی است، بیان کرد: دشمنان و سلطه گران می‌خواهند با تحریم همه چیز ایران را بگیرند ولی این ملت دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد.

مظفر عنوان کرد: این ملت همچنان پای انقلاب می‌ماند و دشمنان بدانند که این انقلاب به غیر از ذلت و خواری برای دستاوردی آنها نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مقاومت مردم رمز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز بوده است، تصریح کرد: اگر استقامت کنیم خداوند ما را به آب حیات می‌رساند و اسلام نیز سرفراز می‌شود.

مظفر با یادآوری دستاوردهای برگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب، بیرون راندن نظام پادشاهی و سلطنتی از ایران بود، یک خانواده علاوه بر تحقیر ملت ایران بر سرنوشت کشور نیز حاکم بودند.

وی افزود: دومین دستاورد انقلاب، تأسیس نظامی به اسم جمهوری اسلامی ایران است که در ترکیب آن شاهد اسلامیت و جمهوریت هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دستاورد دیگر این انقلاب، استقلال ایران است در حالی که قبلا وابسته به استکبار بود؛ پادشاهی قاجار توسط انگلیس بنا شد و خانواده پهلوی نیز دست نشانده آمریکایی‌ها بودند ولی امروز ایران مستقل‌ترین کشور جهان است.

مظفر عنوان کرد: دستاورد دیگر در بخش تکنولوژی و فناوری است که با وجود مشکلات جزو رتبه‌های برتر در جهان است. تکنولوژی هسته‌ای، ماهواره‌ای و تولید علم نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: دستاورد دیگر، اقتدار ملت است، تمام کشورهای شرق و غرب علیه ایران برنامه‌ریزی کردند و دایم از آن صحبت می‌کنند که نشان‌دهنده اقتدار ایران است. کشوری که در نظام بین‌المللی تأثیرگذار نباشد، دنیا با آن کاری ندارد.