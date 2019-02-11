امروز سیاست آمریکا علیه ایران جنگ هیبریدی و ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن گلستان طی سخنانی گفت: در زمان طاغوت کشور ما به دلیل قرارگیری در شمال خلیج فارس، امکان کنترل مسیر انرژی را به آمریکا می داد، از طرف دیگر کشور ما نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شوروی داشت و آمریکایی ها در مرزهای ما می توانستند، تحرکات شوروی را کنترل کنند.

وی با بیان این که دشمنان سعی داشتند، منافع خود را بعد از انقلاب در کشور ما تامین کنند، گفت: انقلاب اسلامی دست بیگانگان را از این کشور کوتاه کرد، اما نگرانی اصلی آمریکا این نبود، نگرانی اصلی آن ها ادبیات جدید «استقلال» ، « آزادی» ، «ولایت فقیه» ، «نفی سلطه» ، « حکومت دینی» ، « مردم سالاری دینی» و ... در انقلاب اسلامی بود، آمریکایی ها می دانستند، اگر با انقلاب اسلامی مقابله نکنند، این ادبیات دیگر ملت ها را نیز بیدار خواهد کرد.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش به دشمنی های آمریکا از ۲۳ بهمن ۵۷ با کشورمان اشاره کرد و افزود: علیه ما شدیدترین تحریم ها را اجرا کردند، اجازه ارتباط ما با دیگر کشورها را نمی دادند، موج ترور و بمب گذاری و ایجاد ناامنی در کشور ما آغاز کردند، با محوریت شمال غرب کشور ما را ۱۸ ماه درگیر کردند و پس از شکست در این جبهه نیز به تطمیع صدام و کشورهای مرتجع منطقه پرداخته و ۸ سال جنگ را به کشور ما تحمیل کردند.

وی اضافه کرد: ملت متدین، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی از این خاکریزها عبور و دشمن را در توطئه های خود ناکام گذاشت، نظریه پردازان غربی انقلاب اسلامی را زمینه ساز قطب قدرت اسلامی دانستند و با طراحی حادثه ۱۱ سپتامبر و همراهی ۳۰ کشور در سال ۲۰۰۱ به خاورمیانه لشکرکشی کردند و سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان های دیگر با آن ها همراه بودند، ۱۸۰ هزار نیرو و تجهیزات فراوان داشتند و قصد آن ها حمله به جمهوری اسلامی ایران بود، آن ها با این هجم نیرو برای تصرف عراق و افغانستان نیامده بودند، قصد آن ها حمله به جمهوری اسلامی ایران بود، اما دیدند، رهبر این کشور دشمن شناس و آگاه و ملت این کشور ولایتمدار، همیشه در صحنه و بصیر است.

پوردستان با بیان این که نیروهای نظامی و انتظامی ایران آماده است، گفت: آمریکایی ها ۱۴ سال در منطقه بودند و ما در این سال ها با آمریکا هم مرز بودیم، در مرزهای شرقی و غربی ما تانک ها و نفربرهای آمریکایی بودند، در خلیج فارس نیروهای آمریکایی استقرار یافتند، اما ایستادگی ملت سبب شد، تا دست از پا درازتر منطقه را ترک کنند.

وی با بیان این که آمریکایی ها از دشمنی با ما دست بردار نیستند، گفت: امروز راهبرد آمریکا علیه ملت ایران جنگ هیبریدی و ترکیبی است، آن ها به دنبال جنگ فرسایشی نیستند، می خواهند هم زمان در همه جبهه ها به یک کشور حمله کنند، جنگ اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای، نظامی، سایبری و ... حوزه هایی است، که هم زمان با یک کشور به راه می اندازند و امروز چنین جبهه ای بین ما و آمریکایی ها برقرار است، این است، که تمامی ملت در کنار نیروهای مسلح باید حاضر باشند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش تمرکز دشمن در جنگ هیبریدی علیه ایران را روی جنگ پولی و اقتصادی و نیز جنگ روانی و تبلیغاتی دانست و افزود: آن ها امید دارند، که مردم ما را خسته کرده و به ستوه آورده و به زعم باطل خود بین مردم و انقلاب فاصله بیاندازد، اما غافل از آن است، که این ملت درس گرفته مکتب امام حسین(ع) هستند، این ملت درس گرفته مکتب زینبی هستند، که با غل و زنجیر در مجلس ابن زیاد فرمود « جز زیبایی ندیدم. » ، ما برای خدا و قربت الی الله و اگاهی وارد میدان شدیم.

وی گفت: ملت ما درس گرفته چنین مکتبی است، آن ها فکر می کنند، با عملیات روانی می توانند ملت ما را از میدان خارج کنند، اما سخت در اشتباه هستند.

پوردستان افزود: امروز انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی خود با توکل به خداوند در مسیر اهداف ترسیمی خود در حال حرکت است و هر مانعی که بخواهد در برابر انقلاب اسلامی مانع ایجاد کند، خواهد ایستاد، امروز به برکت تدابیر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کشورهای جهان تحت تاثیر انقلاب اسلامی است.