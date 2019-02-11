به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن نهاوند با اشاره به بدعهدی آمریکای جنایت‌کار و نیز دستگیری عوامل داعش توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، اظهار کرد: امروز ۴۰ سال است که آمریکا رجز می‌خواند، عربده‌کشی می‌کند، تهدید و تحریم می‌کند اما به حمدالله و باوجود روحیه انقلابی مردم ولایتمدار ایران اسلامی؛ امریکا تا امروز هیچ غلطی نکرده‌است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی علیرغم سختی‌های مسیر ناهموار ۴۰ سال گذشته موفق به کسب عناوین و رتبه‌های برتر در سطوح مختلف جهانی شده است، تأکید کرد: آمریکا در این ۴۰ سال به دنبال تجزیه ایران اسلامی بود تا ناکارآمدی انقلاب اسلامی را نشان دهد اما با مجاهدت مادران و پدرانی که این راه را برای ما باز کردند به اهداف شوم خود نرسید.

حجت‌الاسلام مغیثی با تأکید بر اینکه آمریکا می‌خواهد ایران را به خود وابسته کند، گفت: مردم ایران اسلامی امروز در برابر سختی‌ها ایستاده‌اند و خواهند ایستاد چراکه این انقلاب با هیچ به اینجا نرسیده و این انقلاب به برکت خون پاک بیش از ۲۰۰ هزار شهید گلگون‌کفن به این جایگاه در جهان و منطقه و خاورمیانه رسیده است.