قوه قهریه جوابگوی کنترل مراسم چهارشنبه آخر سال نیست

اصغر امیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در جلسه فرهنگی استان تهران ساماندهی مراسم چهارشنبه سوری مورد بحث قرار گرفت ، افزود: نیروی انتظامی و شهرداری تهران در این شب وظیفه مهمی بر عهده دارند در عین حالی که کارگروه های تخصصی در این زمینه تشکیل شده و این موضوع در حال بررسی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ادامه با اشاره به نزدیک بودن رحلت پیامبر تاکید کرد: باید به نوعی در این مورد افراد را آگاه کرد و با توجه به اعتقادات مذهبی مردم امیدواریم در این شب کمترین آسیب را داشته باشیم.

امیرنیا با اشاره به اصل کار فرهنگی در این زمینه گفت: باید فرهنگ متعالی این مراسم به مردم شناسانده شود که این موضوع باعث موج سواری عده ای برای درآمدهای اقتصادی آنان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تاکید بر اینکه باید زمینه شادابی و مردم فراهم آید ا، فزود: در نظر داریم به نحوی برنامه ریزی کنیم که مردم به صورت خود جوش این مراسم را به مناسبت رحلت پیامبر یک هفته به عقب بیندازند.

وی در خصوص فروش مواد محترقه استاندارد در این روزها نیز گفت: سالهای گذشته سازمان صنایع دفاع این کار را انجام داد با این حال قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد غیر استاندارد در این سالها به فروش مواد خطرناک خود پرداختند.

امیرنیا ، کار فرهنگی در این زمینه را بسیار مهم عنوان و تاکید کرد: دستگاههای فرهنگی در قالب کارت و بروشور و کتابچه سعی در هشدار دادن خطرات استفاده از مواد محترقه است ، با این حال باید رسانه ها نیز در این زمینه به ما کمک کنند.