حل مشکلات موجود در کشور نیاز به وحدت بیش از پیش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داود نمازی پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ورامین طی سخنانی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، برخلاف آن چه دشمنان تصور می کردند، بود،آن ها حیرت زده شدند، دشمنان همواره سعی داشتند، نور حقیقت را خاموش کنند، اما اراده غالب خداوند همواره مافوق همه اراده ها بوده است.

وی با بیان این که قیام اباعبدالله(ع) نمونه ای از دشمنی شیاطین با نور خدا و حقیقت است، گفت: انقلاب اسلامی به راهبری امام(ره) و همراهی علما، مردم و جوانان یک نور الهی و حرکت خدایی بود، به همین دلیل اراده خدا سبب تلالو نور خدا شد، اما انقلاب اسلامی از لحظه پیروزی با دشمنی مستکبران مواجه شده است.

مشاور وزیر کشور با بیان این که اگر ایران کشور ضعیفی است، چرا رییس جمهور یک کشور ابرقدرت جهان تمام وقت خود را روی ایران گذاشته است، گفت: انقلاب اسلامی برای احیاء اسلام ناب محمدی(ص) بود، در این اسلام مبارزه با فساد، کمک به مسلمین و کمک به مظلومین و ... است، امام اسلام ناب محمدی(ص) را می خواست، ممکن است، در جایی از کشور اختلاس و یا فسادی باشد، اما این جزو سیاست های نظام نیست، مطرود است، اما در زمان طاغوت همه در فساد غرق بوده و اموال کشور را مال خود می دانستند.

وی گفت: استقلال ویژگی دیگر انقلاب اسلامی است، استقلال به معنای عدن ارتباط با کشورهای دیگر نیست، ما با دنیا مرتبط هستیم ولی اجازه تصمیم گیری و دخالت در امور کشورمان را نمی دهیم، امروز فرماندهی بسیج، ارتش و سپاه با یک فقیه عادل و از مراجع تقلید است، در زمان طاغوت زیر بلیط چند استعمارگر بودیم.

نمازی آزادی را دستاورد دیگر انقلاب اسلامی دانست و افزود: در ۴۰ سال گذشته ۴۰ انتخابات داشتیم، که از سلایق مختلف در آن شرکت کردند، انقلاب اسلامی از سلایق مختلف ترسی ندارد، ممکن است، سلایق ما فرق داشته باشد، اما منافاتی با هم ندارد، البته ممکن است، کسی با اصرار خود از دایره نظام خارج شود، اما سیاست نظام جذب حداکثری است.

وی ادامه داد: امروز دستاوردهای علمی، اقتصادی، نظامی، نانوتکنولوژی و ... بارز است.

مشاور وزیر کشور به برخی از مشکلات موجود در کشور اشاره کرد و گفت: جلسات هماهنگی سران ۳ قوه ب دستور مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات تشکیل شده است، باید برای حل مشکلات وحدت داشته باشیم و این وحدت باید در بین آحاد مردم کشور مشاهده شود.