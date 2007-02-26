پرسپولیس در سه بازی آینده معادلات لیگ را برهم می زند / با سه پیروزی به لیگ قهرمانان آسیا می رسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درگفتگو با سایت این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق افزود: مثل تمامی هواداران ازشکست پرسپولیس مقابل پیکان ناراحت هستم اما حقیقت این است که این تیم می تواند با قهرمانی درجام حذفی و جبران مافات درلیگ برتر، پایان فصل شیرین و خوشحال کننده ای داشته باشد.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم شکست مقابل پیکان و دریافت 4 گل در 55 دقیقه دوعلت اصلی داشت. اولین عامل دست کم گرفتن تیم حریف و اعتقاد به کسب یک پیروزی حتمی بود. متاسفانه مجموعه تیم به این باوررسیده بودند که قطعا پیکان را می برند و این باورغلط بود که کاردست تیم داد. این اتفاق قبلا هم تکرارشده بود، مثل بازی با راه آهن که همه فکرمی کردند پرسپولیس حتما برنده این پیکاراست.

انصاریفرد همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر در برخی ازبازی ها که بسیاری ازنفرات تیم به علت مصدومیت و محرومیت غایب بوده اند درشرایطی به پیروزی رسیده ایم که کمترکسی به موفقیت پرسپولیس خوشبین بوده است. وجود چنین حالتی در پرسپولیس یک عیب و ایراد بزرگ است که باید برطرف شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: عامل دوم ناکامی پرسپولیس دربازی با پیکان هم حوادث و اتفاقات بود. به طورقطع اگرپنالتی باقری به گل تبدیل می شد روند بازی و نتیجه آن تغییرمی کرد اما تیم پیکان درشرایطی گل دوم را به ثبت رساند که بازیکنان ما به فکربازی جوانمردانه بودند.

وی افزود: دیگرگلهای پیکان هم ازگلهای نادری بود که روی بد شانسی محض پرسپولیس به ثمررسید اما غیرت وهمت بازیکنان دردقایق پایانی عاملی شد تا پرسپولیس یک شکست سنگین را تحمل نکند تا این ناکامی برای هواداران قابل هضم ترباشد.

انصاریفرد درباره ناراحتی هواداران پرسپولیس ازنتایج بدست آمده تصریح کرد: هواداران حق دارند ناراحت باشند چون آنها این تیم را باورکرده اند و می دانند پرسپولیس پتانسیل قهرمانی و صدرنشینی را دارد. البته من مطمئن هستم آنها حقایق را فراموش نمی کنند و می دانند که حق پرسپولیس در بسیاری از بازیها ازجمله بازی با پیکان، سایپا، پاس و راه آهن شکست نبوده و اشتباهات داوری نیز در از دست دادن قهرمانی جام حذفی و صدرنشینی در لیگ نقش اصلی را ایفا کرده است.

وی در ادامه صحبتهایش اذعان داشت: به هرحال این نوید را به هواداران می دهم که پرسپولیس با رفع مصدومیت ها و محرومیت ها و اضافه شدن شعبو، جبان و کعبی مشکلات بازیهای گذشته را ندارد و نتایج قابل قبولی می گیرد. امیدوارم آنها حمایت خود را ازتیم قطع نکنند و مطمئن باشند اگر از این تیم حمایت شود می توانند پایان فصل خوشحال کننده و رضایت بخشی را شاهد باشند.

انصاریفرد ادامه داد: مربیان وبازیکنان پرسپولیس باید بازی با پیکان را فراموش کرده و به فکر پیروزی مقابل سایپا وجبران مافات دربازیهای بعدی لیگ برترباشند. آنها باید محبت هواداران را جبران کنند و بدانند که درسه بازی بعدی باید با حریفان خوب و با انگیزه ای مثل سایپا، پاس و استقلال بازی کنند.

وی همچنین تاکید کرد: باید این نکته را درنظرگرفت که پیروزی درسه بازی بعدی می تواند همه معادلات لیگ را برهم زده و پرسپولیس را همچنان به مدعی قهرمانی درلیگ برترتبدیل کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که پرسپولیس با لیگ قهرمانان آسیا تنها سه بازی فاصله دارد. هواداران به خاطر داشته باشند که پرسپولیس ازشانس بالایی برای قهرمانی درجام حذفی برخوردار است و حمایت آنها از تیم می تواند مهم ترین عامل برای پایان دادن به ناکامی های چندین ساله این تیم پرطرفدار باشد.

وی اضافه کرد: پرسپولیس با پیروزی مقابل برق تهران به نیمه نهایی صعود می کند وبا توجه به میزبان بودن پرسپولیس مقابل سپاهان می توان به رسیدن تیم به فینال جام حذفی امیدوارتربود. در چنین شرایطی اگرپرسپولیس درفینال با پیکان یا صبا باتری مواجه شود به لطف حمایت پرشورهواداران کارسختی برای قهرمان شدن درجام حذفی ندارد و اگراستقلال اهوازفینالیست باشد می توان در دو بازی رفت و برگشت به این مهم دست یافت.

انصاریفرد در ادامه افزود: انتظارما ازمربیان، بازیکنان وهواداران این است که نا امیدی را به خود راه ندهند و با درک این شرایط و این موقعیت طلایی به فکر انسجام، همدلی و اتحاد باشند. قطعا اگر آنها به فکر جبران مافات باشند می توان به قهرمانی پرسپولیس درجام حذفی و کسب نتایج بهتر در لیگ برتر امیدوار بود.

وی همچنین تصریح کرد: طی 14 ماه گذشته با توکل به خدا و در اوج نا امیدی همگان کارهای بزرگ و و باورنکردنی بسیاری را درباشگاه پرسپولیس انجام داده ایم و توانسته ایم ضمن رفع مشکلات مالی تیم فوتبال، جذب بهترین نفرات و سروسامان دادن به اوضاع باشگاه حاشیه ها را مهارکنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: پرسپولیس درجام حذفی راه همواری برای کسب عنوان قهرمانی دارد. همچنین پیروزی درسه بازی بعدی مقابل سایپا، پاس و استقلال می تواند سرنوشت رقابتهای لیگ و تیم برتررا مشخص کند. بنابراین باید گفت که پرسپولیس هنوز درلیگ برتر از شانس قهرمانی برخوردار است به شرط آنکه این تیم انسجام خود را حفظ کرده و مربیان و بازیکنان به توانمندی خود ایمان داشته وهواداران نیزحمایت همه جانبه خود از پرسپولیس را دریغ نکنند.

وی درباره عملکرد مصطفی دنیزلی و انتقاداتی که از او می شود ، اظهار داشت : دراینکه دنیزلی مربی بزرگ و توانمندی است نباید شک و تردیدی داشت. اگر داوران هشت پنالتی پرسپولیس درفصل جاری را نادیده نمی گرفتند امروز کسی درباره دنیزلی اینگونه قضاوت نمی کرد. اگرقهرمان جام حذفی با اشتباهات داوری و بدشانسی پرسپولیس درضربات پنالتی تعیین نمی شد امروز دنیزلی پایان دهنده ناکامی های چندین ساله پرسپولیس لقب می گرفت.

انصاریفرد اضافه کرد: دربازی با پیکان هم اگرگلهای نادرپیکان و حوادث سرنوشت سازبازی را تغییر نمی داد کسی به دنیزلی خرده نمی گرفت. به اعتقاد بنده اگرپرسپولیس درهمین بازی با پیکان روی بدشانسی گل دوم را دریافت نمی کرد و پنالتی هم تبدیل به گل نمی شد می توانستیم یک پیروزی پرگل را شاهد باشیم. پرسپولیس درهمین بازی به اندازه چند بازی لیگ موقعیت گل داشت و یکی اززیباترین و هجومی ترین بازیها را به نمایش گذاشت.

وی افزود: درجلسه ای که امشب با دنیزلی خواهم داشت درباره مسائل مختلف با او صحبت خواهم کرد. به اعتقاد من دراین شرایط دنیزلی باید آرامش خود را حفظ کند تا بتواند درسایه آرامش تیم را سروسامان بدهد. البته من نمی خواهم بگویم که هیچ ایرادی به کار دنیزلی وارد نیست اما قاطعانه باید عنوان کنم که حق واقعی پرسپولیس و دنیزلی کسب عنوان قهرمانی درجام حذفی و صدرنشینی درلیگ بوده که آرزومی کنم حق به حقدار برسد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درپایان تاکید کرد: امیدوارم پرسپولیس امسال قهرمانی درجام حذفی را به هوادرانش هدیه بدهد و در لیگ برترهم بتواند ضمن کسب نتایج مناسب، همه معادلات و احتمالات را برهم بزند.