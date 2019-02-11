ایران اسلامی امروز به نقطه اقتدار و عظمت خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان در مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن جزیره خارگ اظهار داشت: امروز شاهد حضور پرشور مردم در صحنه هستیم که این حضور شکوه انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده است.

وی اضافه کرد: اگر دشمن ارمان خاورمیانه بزرگ را در سر می پروراند تنها گروهی که جلوی این خواسته‌ها ایستاده است ملت شریف و بزرگ ایران است، امروز به برکت مجاهدت، مجاهدان ایران اسلامی و سربازان غیور این مرز خاک دشمن را در خاک خود به ذلت بکشانند.

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت خاطرنشان کرد: شکست و منزلت آمریکایی روزی بود که در خلیج فارس به خاری به دستان فرزندان نظام اسلامی ایران افتادند.

وی بیان کرد: قراردادهای تسلیحاتی و مستشاری امنیت ایجاد نمی‌کند، در جایی آمریکایی‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردند که اگر ما نبودیم در دو هفته فرزندان شما با زبان فارسی تکلم می‌کنیم، ولی ما چنین بنایی با برادران مسلمان خود نداریم، امروزه ایران اسلامی به نقطه اقتدار و عظمت خود رسیده است.

لطفیان گفت: ما پیرو اسلامی هستیم که می خواهد مردم با عزت و مستقل زندگی کنند، استقلالی که امریکایی‌ها بخواهند برای ما رقم بزند جز خاری چیزی ندارد. استقلال با عزت هزینه دارد که تاکنون این انقلاب مستقل هزینه های زیادی با خون شهدا عزیزمان داده است.

وی تاکید کرد: ما پیرو رهبر، مکتب و امت الهی هستیم و هزینه این را باید بپردازیم. در فتنه ٨٨ حدود ٢٠٠ روز کشور در اشوب بود ولی دو روز مهم بود روزی که رهبری به صحنه آمد و آن خطبه گیرا را قرائت کردند و حضور انقلابی مردم در ٩ دی.

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت افزود: امروز ثبات قدم و استقامت نیاز جامعه ماست، انس با خدا ماموریت دوم ماست، ولایت مدار باشیم و از تفرقه فاصله بگیریم و نهایت باید صبور باشیم و اندکی صبر سحر نزدیک است.