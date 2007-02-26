دولت فلسطین یورش اسرائیل به شهر نابلس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت فلسطین در این بیانیه "حمله جنایتکارانه اسرائیل به شهر نابلس را به شدت محکوم کرد و آن را در چارچوب سلسله تجاوزات مداوم این رژیم علیه کرانه باختری رود اردن بویژه شهر قهرمان نابلس دانست".

دراین بیانیه که در پایان نشست دولت فلسطین منتشر شد، آمده است : اسرائیل علیه غیرنظامیان بی پناه فلسطینی دربرابر انظار عمومی جهان مرتکب جنایت می شود اما جامعه بین المللی برای توقف این جنایات که بخشی از سیاست ثابت و هدفمند تل آویو است، هیچ اقدامی نمی کند.

این بیانیه افزود : اسرائیل پیوسته در تلاش برای بحران آفرینی و افزایش تنش نظامی به بهانه های واهی و دروغ است و برای کشتار بیشتر غیرنظامیان بی گناه و جنایت های ضد بشری عذر و بهانه های زیادی سرهم می کند.

دولت فلسطین خاطرنشان کرد : اسرائیل با هر اهرمی از جمله عملیات تجاوزگرانه برای ریشه کن کردن تلاش های سیاسی و دیپلماتیک داخلی، عربی و بین المللی پس از توافق فلسطینی ها درمکه مکرمه تلاش می کند.

این بیانیه تاکید کرد که اشغالگران هرگز نخواهند توانست جلوی ادامه مقاومت ملت فلسطین را بگیرند و پایداری ملت فلسطین تمام تلاش های آنها برای ضربه زدن به خواست، اراده و وحدت فلسطینیان را ناکام خواهد گذارد.