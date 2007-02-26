  1. بین الملل
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۲

دولت فلسطین یورش اسرائیل به شهر نابلس را محکوم کرد

دولت فلسطین یورش اسرائیل به شهر نابلس را محکوم کرد

دولت فلسطین امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای یورش جنایتکارانه نظامیان رژیم اشغالگر قدس به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت فلسطین در این بیانیه "حمله جنایتکارانه اسرائیل به شهر نابلس را به شدت محکوم کرد و آن را در چارچوب سلسله تجاوزات مداوم این رژیم علیه کرانه باختری رود اردن بویژه شهر قهرمان نابلس دانست".

دراین بیانیه که در پایان نشست دولت فلسطین منتشر شد، آمده است : اسرائیل علیه غیرنظامیان بی پناه فلسطینی دربرابر انظار عمومی جهان مرتکب جنایت می شود اما جامعه بین المللی برای توقف این جنایات که بخشی از سیاست ثابت و هدفمند تل آویو است، هیچ اقدامی نمی کند.

این بیانیه افزود : اسرائیل پیوسته در تلاش برای بحران آفرینی و افزایش تنش نظامی به بهانه های واهی و دروغ است و برای کشتار بیشتر غیرنظامیان بی گناه و جنایت های ضد بشری عذر و بهانه های زیادی سرهم می کند.

دولت فلسطین خاطرنشان کرد : اسرائیل با هر اهرمی از جمله عملیات تجاوزگرانه برای ریشه کن کردن تلاش های سیاسی و دیپلماتیک داخلی، عربی و بین المللی پس از توافق فلسطینی ها درمکه مکرمه تلاش می کند.

این بیانیه تاکید کرد که اشغالگران هرگز نخواهند توانست جلوی ادامه مقاومت ملت فلسطین را بگیرند و پایداری ملت فلسطین تمام تلاش های آنها برای ضربه زدن به خواست، اراده و وحدت  فلسطینیان را ناکام خواهد گذارد.

کد مطلب 453929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها