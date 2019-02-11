به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، بازار جهانی توالی‌سنجی به حدی رسیده که دیگر صحبت از این بازار یک شوخی محسوب نمی‌شود به طوری که مؤسسه Grand View Research این بازار را ۲۷.۶ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند. از این‌رو شرکت‌های متعددی در حال سرمایه‌گذاری در حوزه توالی‌سنجی هستند.

برای مثال در طی یک سال گذشته استارت آپ «۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس» (۱۰X Genomics) موفق شده تا صد میلیون دلار بودجه برای توسعه این فناوری به دست آورد. Verge Genomics ،Sophia Genetics و Shivom در مجموع در طی یک سال گذشته صد میلیون دلار روی ۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این شرکت ۷ سال قبل راه‌اندازی شد و در حال حاضر با سرعت در حال رشد است. ۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس اخیراً اعلام کرد که موفق به جذب حمایت مالی جدیدی به ارزش ۳۵ میلیون دلار شده است. این شرکت در حوزه ابزارهای آنالیزی و نقشه‌برداری ژن فعالیت دارد.

۱۰ ‌ایکس‌ژنومیکس یکی از شرکت‌های موفق در حوزه نقشه‌برداری ژنوم بوده به‌طوری که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ درآمد این شرکت ۲۰ برابر شده است. ۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس دفتر و کارخانه‌ای در کالیفرنیا راه‌اندازی کرده و فعالیت‌ جدی در سنگاپور و چین دارد. به گفته مسئولان این شرکت، ۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس قصد دارد وارد بازار در حال رشد آسیا شود بنابراین تا چند ماه آینده ۲۰۰ کارمند جدید استخدام خواهد کرد.

ساکسونوف مدیرعامل این شرکت گفت: ما در طول یک سال گذشته رشد و گسترش قابل توجهی را تجربه کردیم. این سرمایه‌گذاری جدید به ما اجازه می‌دهد تا این مسیر را در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه دهیم و در نهایت بتوانیم روی زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان تأثیرگذار باشیم. نکته جالب این است که ما تازه شروع کرده‌ایم.

۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس روی تجاری‌سازی فناوری توالی‌سنجی DNA کار می‌کند و از سه سال قبل فروش محصولات خود را به دانشگاه‌ها و بخش دولتی و همچنین آزمایشگاه‌های توسعه دارو آغاز کرده است. این شرکت سال ۲۰۱۸ موفق به کسب ۷۰ میلیون دلار درآمد شده است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا در بازار و بهبود فناوری این شرکت، درآمد ۱۰‌ ایکس‌ژنومیکس باز هم افزایش یابد.

این شرکت با ترکیب شیمی، بیوانفورماتیک و میکروسیال اقدام به توسعه فناوری آنالیز سلولی می‌کند. تن‌ایکس‌ژنومیکس چندی پیش فناوری برای مشخصه‌یابی و بیان ژن در حجم بالا را ارائه داد.