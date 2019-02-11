به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در بازی با فولاد خوزستان علاوه بر تمام مسایلی که پیش از شروع بازی، برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر رقم زده شد تا شرایط بسیار بد و ناگواری برای اعضای تیم فوتبال پرسپولیس رقم زده شود و تمرکز و آرامش آنها را به کلی برای شروع بازی مختل کند، شاهد اشتباه‌های مکرر داوری به ضرر سرخپوشان هم بودیم که تاثیر کاملا مستقیم روی روند و نتیجه بازی داشت.

باشگاه پرسپولیس، هوادارانش و در کل جامعه منصف فوتبال ایران در سال‌های گذشته نه یک بار بلکه بارها شاهد تاثیر نهایی چنین مسایلی بر نتایج رقابت‌های لیگ بوده‌اند و قرار گرفتن مجموعه این موارد در کنار هم و تکرار آنها برای رقابت‌هایی منصفانه که از ویژگی اصلی شرایط برابر برای همه تیم‌ها برخوردار باشد، جایز نیست.

در این راستا، باشگاه پرسپولیس برای دفاع از حقوق خود، هوادارانش و فوتبال، هم زمان با پیگیری رسمی مسایل پیش آمده در پیش از بازی، نسبت به اشتباه‌های تاثیرگذار داوری بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان نیز، در قالب نامه و فیلم مستندی که ارایه خواهد شد، اعتراض خواهد کرد.

در این بازی با توجه به نظرات کارشناسان داوری، درباری مواردی چون؛ خطای پنالتی، انصراف داور مسابقه از صدور کارت زرد دوم و عدم اخراج بازیکن حریف با توجه به خواست بازیکنان حریف و به صدا در آوردن سوت پایان مسابقه پیش از موعد قانونی بحث‌های جدی وجود دارد که باشگاه پرسپولیس، خواهان پیگیری جدی و رفع قطعی آنها از سوی مراجع مرتبط و مسوول است.