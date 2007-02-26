ورشو هنوز بحث استقرار موشکهای آمریکا در خاک خود را بررسی نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "آنا فوتیگا" (Anna Fotyga ) در یک کنفرانس خبری در ایروان پایتخت ارمنستان گفت : "آمریکا به ما پیشنهاد استقرار سامانه دفاع ضد موشکی خود در خاک لهستان را داده، اما هنوز نه در دفتر ریاست جمهوری و نه در دولت لهستان بررسی این مسئله آغاز نشده است".

آمریکا در ماه ژانویه به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند، پیشنهاد داد تا این سامانه موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم را مقابله با تهدید های موشکی تهران و پیونگ یانگ اعلام کرده است اما روسیه و اوکراین که هر دو مخالف استقرار چنین سامانه ای هستند آن را در مسیر کنترل سایت ها و اهداف نظامی خود تلقی کرده اند.

به گفته فوتیگا روند بررسی این مسئله ممکن است که چند سال به طول انجامد، چرا که در اینجا بحث مسائل و تدابیر فنی ، قوانین و غیره در میان است".

وی که روز گذشته برای انجام سفر سه روزه رسمی وارد ارمنستان شد، خاطر نشان ساخت : "فقط با اطمینان می توانم بگویم که در جریان این بررسی ها در وهله اول مسئله تامین امنیت لهستان و سپس اروپا و جهان را بررسی خواهیم کرد".

"الژبتا یاکوبیاک" (Elzbieta Jakubiak) رئیس دفتر ریاست جمهوری لهستان روز شنبه اعلام کرد که "یاروسلاو کازینسکی" رئیس جمهور، جلسه ویژه شورای امنیت ملی را تشکیل خواهد داد که مسئله استقرار پایگاه های دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک این کشور را بررسی نماید.

یاکوبیاک اعلام کرد: "جلسه شورای امنیت ملی قبل از 5 مارس انجام نخواهد شد".

دولت لهستان روز جمعه 23 فوریه با آغاز مذاکرات استقرار تجهیزات سیستم ضد موشکی در کشور خود موافقت نمود.