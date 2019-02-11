آثار مثبت روحیه انقلابی ایران در عراق و سوریه قابل‌ مشاهده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا پیش از ظهر دوشنبه در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نهاوند با اشاره دشمنی‌های آمریکا با ایران اسلامی، گفت: امروز آمریکا حق دارد با ایران دشمنی کند چراکه ایران که روزی مرکز چپاول و عرض اندام آن‌ها بود امروز با صدور تفکر مقاومت آن‌ها را از منطقه هم بیرون کرده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا قبل از انقلاب از بیت‌المال و جیب مردم صرف عیش و نوش خود می‌کرد، گفت: امروز همان مردمی که روزی آمریکا به آن‌ها حکومت می‌کرد خود آقای خود و آقای جهان هستند و الگویی برای ترویج فرهنگ مقاومت شده‌اند و آثار مثبت این تفکر و روحیه انقلابی ایران در عراق و سوریه قابل‌مشاهده است.

بهرام نیا با تأکید بر اینکه امروز آمریکا عصبانی است و باید از عصبانیت خود بمیرد، خاطرنشان کرد: علیرغم وجود محدودیت‌ها و سختی ها امروز در کشور و به‌تبع آن در شهرستان نهاوند شاهد پیشرفت‌هایی هستیم که با دوران قبل از انقلاب قابل‌مقایسه نیست.

وی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند در چند سال گذشته در مقام مقایسه با شهرستان‌های استان و سایر نقاط کشور دارای محدودیت‌ها و کمبودهای بود، گفت: امروز همچنان که استاندار همدان بر آن اذعان دارند نهاوند روی ریل توسعه افتاده است.

نماینده مردم نهاوند ادامه داد: امروز در ۲۲ بهمن ۹۷ خبر کلنگ زنی خط آنتنی ایستگاه راه‌آهن نهاوند بااعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان را به دست وزیر مربوط در آینده نزدیک می‌دهم و امیدواریم که این مهم منشأ خیروبرکت باشد.

وی با بازخوانی اقدامات صورت گرفته با پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح ملی، گفت: در مدت ۳ سال اخیر تاکنون ۱۳ میلیارد تومان برای توسعه و شبکه‌گذاری فاضلاب نهاوند هزینه شده است.