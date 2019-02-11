نظام اسلامی در مسیر عزت/استکبار جرات تعرض به ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی ظهر امروز در اجتماع مردم سنندج در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: بسیار خرسندم که امروز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جمع شما مردم غیور و عزیز کرد هستم.

وی ضمن تبریک ایام الله ۲۲ بهمن و تقدیر از حضور پرشور مردم سنندج در این روز حماسی و با شکوه، گفت: به برکت حضور شما مردم عزیز در صحنه است که امروز جمهوری اسلامی ایران در مسیر عزت و اقتدار بیشتر قرار گرفته و بدون شک این مسیر همچنان تداوم خواهد داشت.

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: از شما مردم عزیز کردستان به ویژه سنندج تقدیر می کنم که با حضور خود پیام مهمی را برای دشمنان صادر کردید و بدون شک این حضور شما مایه خیر و برکت برای نظام و انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلا تاکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و بدون شک این روند رو به رشد موجب دشمنی های بیشتر استکبار جهانی خواهد بود.نقوی حسینی با بیان اینکه ملت ایران از همان روزهای بدو پیروزی انقلاب اسلامی مسیر و راه خود را انتخاب کردند، یادآور شد: امروز با نهضت حضرت امام خمینی (ره) که سال‌ها برای استقلال انقلاب مبارزه کرد و مردم و آزادی‌خواهان انقلاب را به پیروزی رساندند و بر ماست که از این انقلاب و نظام به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و در صحنه حضور داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ملت عزیز ایران امروز در شرایطی پیروزی انقلاب اسلامی را به جشن می گیریم که هیبت آمریکا در جهان را از میان برداشت و به خال مالید.

وی افزود: ملت عزیز ایرن شما امروز پیروزی انقلابی را جشن می گیرید که یک رژیم دست نشانده و طاغوتی را از میان برداشت، حکومتی که ژاندارم آمریکا در منطقه بود و همراه با رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل اسلام م ایستاد.

وی گفت: بر اساس اعلام خود سازمان های جهانی و تایید آنها، امروز کشورمان در تمامی حوزه ها جزو ۱۰ قدرت برتر جهان است و به همین دلیل اسکتبار جهانی به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی جرات تعرض به ایران اسلامی را ندارد.

نقوی حسینی یادآور شد: امروز دشمن از ترس مقاومت ملت، از ترس موشک های دوربرد، از ترس سپاه و ارتش قهرمان است که جرات مواجهه با ایران اسلامی را ندارد و این یک دستاورد بسیار مهم برای نظام و انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: زمانی که اقتدار موشکی کشورمان برای آمریکایی ها ثابت شد آنها یک طرفه از قراردادی که با نظر خودشان امضا شده بود را یک طرفه نقص کرده و از آن خارج شدند و این مهم بار دیگر اقتدار و عظمت ایران اسلامی را برای جهانیان به اثبات رساند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا با خروج از این قرارداد بار دیگر ثابت کرد که به هیچ عنوان اهل مذاکره و گفتگو نیست و این رفتارهای آنها یک دروغ بیش نیست.

وی افزود: آمریکا که یک دروغگویی بیش نیست و رفتارهای اخیر وی ثابت کرد که آنها با سیاست های خود به دنبال جنگ افروزی در منطقه بوده و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بارها این خوی دشمنی خود را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: در عصر حاضر یکی از نیازهای اصلی در کشور ما وحدت و همدلی تمامی مسئولان و مدیران در قوای مختلف است تا ضمن حضور در صحنه به دنبال رفع مشکلات و گرفتار های پیش آمده باشیم.

نقوی حسینی افزود: عزیزان نباید چشم انتظار آمریکا و اروپا باشیم تا آنها این مشکلات ما را رفع کنند و نیاز است که خود ما در داخل خانواده به دنبال توسعه و اقتدار بیشتر نظام اسلامی در تمامی زمینه ها باشیم.