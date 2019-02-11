وحدت مردم ایران هنگام فشارهای جهانی بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال متفاوت با سال های گذشته است.

وی حضور مردم در راهپیمایی را تجدید میثاق دوباره با شهدای انقلاب و پیام حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری دانست و افزود: به کوری چشم دشمنان حضور مردم در این راهپیمایی، نشان دهنده وحدت ملت ایران است.

هاشمی ادامه داد: دشمنان به هیچ وجه نمی توانند به این انقلاب آسیب وارد کنند زیرا انقلاب ما، متفاوت با انقلاب های دیگر است و انقلابی براساس فرایض دینی ما است.

وی بیان کرد: جای خوشحالی دارد، حماسه ای که امروز مردم ما خلق کردند را جهانیان مشاهده کنند و عیادی کوردل منافق آنها در ایران متوجه این باشند که ملت ایران کوتاه نخواهد آمد.

استاندار گلستان با بیان این که هرچقدر فشارهای جهانی بیشتر شود، وحدت و استحکام مردم بیشتر می‌شود، خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده این است که هر چقدر شیطنت و فشارهای جهانی بیشتر شود، حضور و وحدت ما بیشتر می شود.