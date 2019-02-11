راهپیمایی حماسی مردم میامی برگزار شد/ ۲۲ بهمن صحنه افتخار آفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه خیابانهای منتهی به مسجد جامع شهر میامی مملو از جمعیتی بود که با بصیرت و هوشیاری، با مشتهای گرهکرده و شوری ولایی، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند تا یکبار دیگر برگی زرین را در دفتر حماسه حضور و فخر و افتخار مردم دیار آفتابگردانهای طلایی بیفزایند.
مردم میامی از کوچک و بزرگ و پیر و جوان همه و همه یکبار دیگر آمدند تا بگویند ما آمادهایم تا با انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید بیعت کنیم، امروز آمدهایم تا به دشمنان بگوییم شما نمیتوانید در برابر ملت ایران بایستید و مردم همواره قدردان انقلابشان هستند.
راهپیمایی مردم میامی اما با قرائت میثاق نامه و سخنرانی حجتالاسلام قربانعلی صفایی پور در مسجد جامع این شهر دنبال شد، راهپیمایی که در اوج بارندگی و سرما با شور و گرمای خاصی برگزار شد تا دشمنان بدانند مردم ما از سرما و گرما عاجز نیستند و وقتی پای ارزشهای انقلاب در میان است جان میدهند.
قدردانی از مردم برای حضور پرشور
امامجمعه میامی اما در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن به میزبانی مسجد جامع با تقدیر از حضور حماسی همراه با شور و شعور ملت ایران اسلامی، گفت: ملت ایران بعد از ۴۰ سال گل کاشتند و این حضور حماسی سبب شد تا بذر امید در دل ملت یکبار دیگر جوانه بزند تا همه دنیا بدانند ملت ما برای اسلام و آرمانهای امام شهدا، انقلاب کرده و پشتیبان آن نیز هستند.
حجتالاسلام صفاییپور بابیان اینکه ملت بزرگوار ایران اسلامی و شهر میامی در این هوای سرد و بارانی شکوه عزت و افتخار را آفریدند و یاس و ناامیدی را برای دشمن رقم زدند، ابراز کرد: تبلیغات رسانههای غربی برای کمرنگ کردن حضور مردم در راهپیمایی امروز بینتیجه ماند و ملت بهخوبی توطئه دشمنان را خنثی کردند.
وی بابیان اینکه ملت ایران امروز روح امام و شهدا را خرسند کردند، افزود: باوجود همه امواج تبلیغاتی دشمن و با مشکلات متعدد در کشور بهویژه درزمینهٔ اقتصادی که آنهم موضوعی است که دشمنان بر روی آن دست گذاشتهاند، ملت ایران با بصیرت بالای خود پای انقلاب ایستادند و به دشمنان نشان دادند پای انقلاب هستند.
دستاوردهای انقلاب فراوان هستند
امامجمعه میامی بابیان اینکه در قران کریم ۷۳ مورد به شکر نعمات الهی پرداختهشده است، تأکید کرد: انقلاب اسلامی نعمت بزرگ خداوند متعال به ایرانیان است که همه باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم.
صفایی پور افزود: نعمت ولایت یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که برگرفته از اسلام و مکتب عاشورا است و ملت ایران اسلامی دهه فجر امسال را که تقارن با ایام فاطمیه داشت، با حضور گسترده خود فجر فاطمی را بهصورت باشکوهی برگزار کردند.
وی بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن یک همایش و گردهمایی بزرگ و ملی است، گفت: این روز بهعنوان نماد مردمسالاری جمهوری اسلامی است و هیچ مسئلهای نباید بر عزت ملی مردم ما خدشه وارد کند.
روحیه ظلمستیزی کمرنگ نشود
امامجمعه میامی گفت: ازنظر دین اسلام همانطور که ما در قبال ساختار حکومت بر اساس ولایتفقیه و نه شرقی نه غربی مسئول هستیم، میبایست در مدیریت جامعه نیز مسئول باشیم و لذا ملت ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر نشان دادند که احساس مسئولیتشان در قبال انقلاب اسلامی ستودنی است.
صفایی پور بابیان اینکه مردم باید مراقب باشند تا روحیه ظلمستیزی هرگز کمرنگ نشود، ابراز کرد: ملت ایران قهرمانان جهان محسوب میشوند چراکه یکتنه با استکبار جهانی در حال مبارزه هستند است و لذا این ایستادگی را باید باروحیه ظلمستیزی در برابر آمریکا و اسرائیل تقویت کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان و کارگزاران نظام باید این حضور حماسی مردم را قدر بدانند، گفت: باید در برابر مفسدان اقتصادی بهگونهای عمل کرد که اجازه جسارت را به زیاده خواهان نداد.
مسئولان نالایق نباید مسئولیتهای کلیدی را در دست گیرند
امامجمعه میامی با ابراز اینکه امروز حرف مردم، درک شدن از سوی مسئولان و زندگی همسطحی مسئولان با عامه است تا درد مردم توسط مسئولان نظام زودتر رفع شود، گفت: از سوی دیگر مسئولان ما باید درک کنند که ایستادن در صف گوشت چقدر برای این مردم هزینه دارد؟ لذا معتقدیم که مسئولان باید در بین مردم باشند تا مشکلات را درک کنند.
صفایی پور گفت: مسئولان نالایق نباید مسئولیتهای کلیدی را در دست گیرند و افرادی که صداقت ندارند را نباید به سمتهایی مانند مدیریت انتخاب کرد.
مردم میامی با حضور پرشور خودشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر نشان دادند که با تمام مشکلات پای نظام اسلامی ایستاده اند.
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