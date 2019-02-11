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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

«جشن چهلم»؛

شهیدی: مردم آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند

شهیدی: مردم آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:با وجود تمام مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند اما آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان  بکوبند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: با وجود سرما و باران شدید مردم در راهپیمایی شرکت کردند تا ندای انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه مردم ما پایبند به نظام و گوش به فرمان ولی فقیه هستند، اظهار داشت: انقلاب ما به دلیل داشتن ریشه های دینی و مذهبی تاکنون پایدار مانده و به راه خود ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: با وجود تمام مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند اما آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان  بکوبند.

شهیدی با بیان اینکه اگر گوش ها باز شود و چشم ها بینا باشد آنها جمعیت میلیونی سراسر کشور و علاقمندان به انقلاب را می بینند، اظهار داشت: مردم امروز آمدند تا به آمریکا که گفته بود چهل سالگی انقلاب دیده نمی‌شود، نشان دهند چهلمین سال پرشور تر از سال های دیگر است.

کد مطلب 4539309
ساناز باقری راد

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