شهیدی: مردم آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: با وجود سرما و باران شدید مردم در راهپیمایی شرکت کردند تا ندای انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه مردم ما پایبند به نظام و گوش به فرمان ولی فقیه هستند، اظهار داشت: انقلاب ما به دلیل داشتن ریشه های دینی و مذهبی تاکنون پایدار مانده و به راه خود ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: با وجود تمام مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند اما آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند.

شهیدی با بیان اینکه اگر گوش ها باز شود و چشم ها بینا باشد آنها جمعیت میلیونی سراسر کشور و علاقمندان به انقلاب را می بینند، اظهار داشت: مردم امروز آمدند تا به آمریکا که گفته بود چهل سالگی انقلاب دیده نمی‌شود، نشان دهند چهلمین سال پرشور تر از سال های دیگر است.