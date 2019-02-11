ایران از شرق مدیترانه تا دریای سرخ در مقابل استکبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر دوشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شهرکرد با اشاره به اینکه امروز روز آزادی ملت ایران از استعمار مدرن است، بیان کرد: شما مردم چهارمحال و بختیاری بر بام ایران ایستاده اید و شکوه ایران را جشن می گیرید.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: شما مردم چهارمحال و بختیاری همچون سرزمینتان سرافراز و سربلند هستند و من این حضور پر شور شما در این حماسه تاریخی را همچون خاطره ای تا همیشه به یاد خواهم داشت.

وی اظهار داشت: روز ۲۲ بهمن سالروز طلوع استقلال و آزادی در کشور ایران است. روز ۲۲ بهمن روز آزادی از دنیای استکبار و شکست استبداد است.

وی ادامه داد: دشمن با تمام توان وارد شده است تا انقلاب را شکست دهد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن در تمام عرصه ها با ما می جنگد، بیان کرد: دشمن می خواهد در مسیر توسعه کشور موانع ایجاد کند و تلاش کنند از این راه ملت ایران را بی هویت کند.

وی بیان کرد: دشمن به دنبال تحقیر ملت ایران است تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن باید بداند که شکوه بزرگ و عظمت جاودان استقلال ملت ایران این است که در پرتو قدرت الهی در مقابل تمام قدرت های جهان با ایستد و می تواند ثابت کند که مستضعفان را نجات دهد.

وی با بیان اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، اظهار داشت: امریکا در طول چهل سال گذشته دست به اعمال توطئه های مختلف بر علیه کشور دست زده است که در تمام آنها شکست خورده است.

وی بیان کرد: آمریکا نیروهای نظامی خود را آموزش داد و به ایران اعزام کرد و با وجود اینکه در آن زمان قدرت کافی نداشتیم، خداوند آنها را در طوفان شن گرفتار کرد و آنها در آتش شن سوختند و این مهم نمونه ای بزرگ از تحقیر آمریکا به شمار می رود.

ملت ایران فضا را برای تنفس آمریکا تنگ کرده است

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکایی ها از گسترش اسلام و قدرت گرفتن اسلام هراس دارند چرا که اگر اسلام به قدرت برسد انها دیگر ابر قدرت نیستند.

وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی نمونه ای دیگر از کمک خداوند به ملت ایران است، بیان کرد: خداوند در طولانی ترین جنگی که بر علیه مردم ایران رخ داد نشان داد که هر جا که ملت و امت برای دفاع از دین خدا در صحنه جهاد حاضر شوند کمک می کند تا دشمنان شکست بخورند.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن با تحرم ایران در پی این بود که ملت از رهبرشان و نظامشان جدا شوند و ملت این حقیقت را درک کردند که نمی توان به دشمن تکیه کرد.

وی ادامه داد: امروز ایران به برکت انقلاب اسلامی دارای قدرت است و دشمن این مهم را می داند و این که می گوید موشک را کنار بگذارید می دانند که شکست خورده اند.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: امروز ایران از شرق مدیترانه تا دریای سرخ در مقابل استکبار ایستاده است و هر روز سرزمینی را از دست استکبار نجات می دهیم.

سلامی ادامه داد: ملت ایران فضا را برای تنفس آمریکا تنگ کرده است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: قدرت امروز ایران به واسطه رهبری فرزانه، آگاه و حکیم، مقتدر و شجاع و دور اندیش به دست امده است.