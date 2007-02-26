گلهایی که از پیکان دریافت کردیم عجیب و غریب بود / باید اشتباهات خود را بپذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: هنوز باورنمی کنم که سه امتیاز را اینگونه به پیکان واگذارکرده باشیم. ما انصافا مستحق باخت نبودیم ومهمتر اینکه حق پرسپولیس نبود که علیرغم حملات فراوان و موقعیت های ایجاد شده 4 گل ازحریف خود عقب بیفتد.

وی افزود: نمی دانم این چه سرنوشتی است که دامن گیرپرسپولیس شده است. ما دربسیاری از بازیها دراوج شایستگی امتیازات را از دست می دهیم و این اتفاق نمی تواند عاملی جزبدبیاری داشته باشد. البته ما باید اشتباهات خود را نیز بپذیریم وبه فکرجبران این نتایج باشیم تا بتوانیم دل هواداران را بدست بیاوریم.

رضایی همچنین تصریح کرد: گلهایی که ما ازتیم پیکان دریافت کردیم واقعا عجیب و غریب بود. اگرفیلم بازی را نگاه کنید متوجه می شوید که ما بیش ازهشت موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم. کدام تیم این همه موقعیت گل دارد؟ علاوه برآن باید تاکید کنم که همه بازیکنان پرسپولیس به خاطر این ناکامی باید پاسخگوی هواداران باشند و قطعا هیچ پاسخی جزقهرمانی درجام حذفی و کسب نتایج بهتر درلیگ نمی تواند آنها را قانع کند.

وی درباره تعویض خود دربازی با پیکان اظهار داشت : تعویض ام تصمیم سرمربی تیم بود و من به این تصمیم احترام می گذارم. حالا می خواهم با خوب کارکردن درتمرینات به بازیکن فیکس تیم دربازیهای آینده تبدیل شده و با ارائه بهترین عملکرد توقعات و انتظارات را برآورده کنم. برای جبران هم ازانگیزه زیادی برخوردارهستم و اگردنیزلی به من فرصت بدهد پاسخ اعتماد او را به بهترین نحو ممکن می دهم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درباره اضافه شدن حسین کعبی به ترکیب پرسپولیس تاکید کرد: ازحضور کعبی که بازیکن خوب و تأثیرگذاری است استقبال می کنم اما باید بگویم که من و کعبی می توانیم درچند پست بازی کنیم. قطعا هرکس خوب و موثرترباشد در ترکیب قرارمی گیرد. بنابراین من سعی می کنم بازیکنی باشم که نظر مساعد سرمربی تیم را برای حضور درترکیب اصلی جلب کند.

رضایی درپایان گفت: ما به خاطر این ناکامی شرمنده هواداران هستیم اما امیدواریم آنها حمایت خود را ازپرسپولیس درسه بازی بعدی مقابل سایپا، پاس و استقلال قطع نکنند و بدانند که کسب 9 امتیاز در این سه بازی می تواند سرنوشت قهرمانی پرسپولیس درلیگ را تعیین کند. علاوه بر آن ما ازیک فرصت طلایی برای قهرمان شدن درجام حذفی برخوردارهستیم و نباید به هیچ قیمتی این موقعیت را ازدست بدهیم.