مردم پاسخی دندان شکن به آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی دقایقی پیش در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهر مقدس قم اظهار داشت: فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی را به همه ملت عزیز، ایثارگران، جانبازان، خانواده معظم شهدا و رهبر معظم انقلاب تبریک عرض می‌کنم.

وی تاکید کرد: خدا را شاکریم که ملت عزیز ما این پاسخ دندان شکن را به آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو دادند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: آنها آرزو داشتند که ما چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را نبینیم ولی امروز شاهد هستیم که چگونه ملت سالگرد این روز بزرگ را جشن گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: خداوند را شاکریم و از همه ملت عزیز به دلیل این حضور پرشور و گسترده سپاسگزاریم.