مسئولان قدردان مردم باشند/اکنون زمان مدیریت در شرایط عادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری، صبح امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن یزد با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ملت ایران ۴۰ سال در برابر انواع توطئه های دشمنان مقاومت کرد و دشمنان نیز ۴۰ سال از هیچ کوششی برای آزار و اذیت مردم ایران دریغ نکردند.

وی بیان کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران کمر همت بسته اند برای اینکه پرچم این انقلاب را به دست صاحب اصلی‌اش، امام زمان (عج) برسانند بنابراین همه همت خود را برای پایداری و استمرار نظام اسلامی به کار خواهند بست.

غفوری تصریح کرد: ملت ایران پرورش یافته مکتب عاشورا است و کسی در چنین مکتبی رشد کرده باشد، هرگز زیر بار ظلم نمی رود و از پای نمی نشیند و پای آرمانهای خود می ایستد.

قائم مقام رئیس حوزه های علمیه کشور عنوان کرد: مردم ایران مردمی بصیر هستند و جنایت های دشمنان ایران و نظام و انقلاب را به چشم دیده اند بنابراین باور ندارند که آمریکایی ها و دیگر همدستان آنها، خیرخواه ملت ایران باشند.

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه ای که علیه ملت ایران به کار گرفته شد، تصریح کرد: دشمن در هر دوره تلاش کرد از حربه ای برای ضربه وارد کردن به نظام و انقلاب استفاده کند، زمانی جنگ، زمانی ترور، مدتی هجمه های فرهنگی و اکنون نیز حربه های اقتصادی و تحریم را علیه ملت ایران به کار گرفته اما بداند که ملت ایران در سخت ترین شرایط هم پای اسلام و انقلاب و خون شهدا ایستاده است.

قائم مقام رئیس حوزه های علمیه کشور تاکید کرد: دشمن بداند این ملت تا آباد کردن کشورش و تا زمانی که دشمنان را به صورت کامل سر جایشان بنشاند و توطئه‌های آنها را خنثی کرده و حقانیت خودش را بر همه دشمنانش ثابت کند، یک لحظه از پا نمی‌نشیند.

غفوری با اشاره به حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان کرد: ملت ایران ملتی وفادار هستند و استحقاق آنها زندگی آرام و رفاه بیشتر است بنابراین از مسئولان انتظار می رود با مدیریت جهادی که از فرماندهان دوران جنگ دیده ایم، کشور را اداره کنند و آنها نیز درک کنند که کشور در شرایط عادی نیست بنابراین تلاش و جدیت بیشتری برای رفع مشکلات مردم داشته باشند.