به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش ۱۲ دی ماه ۹۷ علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، (اعم از داوطلبانی که در پذیرش دوره مهر ماه و یا مرحله تمدید پذیرش در تکمیل ظرفیت مهرماه ثبت‌نام کرده و یا نکرده اند) می توانند مجددا در این پذیرش ثبت نام کنند.

هر داوطلب منحصراً مجاز است یکی از کدرشته‌محل‌های مراکز مورد علاقه خود را انتخاب کند. مدارک لازم برای ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش و دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شده است.

داوطلبان می توانند به منظور اطلاع از رشته‌های تحصیلی و مراکز و واحدهای آموزشی موسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله به جداول حاوی اطلاعات رشته محل های موسسات آموزشی مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه و سپس با به همراه داشتن مدارک لازم و در نظر گرفتن موارد اعلام شده تا ۲۳ بهمن ماه ۹۷ به موسسات، مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا براساس علاقه مراجعه کنند.

پس از بررسی مدارک در صورت داشتن شرایط از داوطلب برای تکمیل فرم تعهد (برای جلوگیری از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشته محل و یا چند موسسه) دعوت به عمل خواهد آمد که در این مرحله لازم است بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۷۰ هزار ریال (۲۷ هزار تومان) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت این سازمان اقدام کنند.

متقاضیان باید دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ باشند. داوطلبان باید در زمان اعلام شده مدارک خود را به مراکز و واحدهای آموزشی موسسه محل تقاضا ارسال و یا تحویل دهند.