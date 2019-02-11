غرضی: مردم ایران هرگز از حق خود عقب نشینی نمی کنند

محمد غرضی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در گفتگو با مهر ضمن ترسیم تصویری در دو قاب ۲۲ بهمن ۵۷ و ۲۲ بهمن ۹۷، اظهار کرد: جشن انقلاب در میدان نبرد شکل می گیرد، ما وقتی که در مشروطه پیروز شدیم جشن گرفتیم، همین طور زمانی که نفت را ملی کردیم و وقتی جشن گرفتیم که در ۱۵ خرداد جلوی رژیم پهلوی ایستادیم و وقتی در ۲۲ بهمن پیروز شدیم جشن گرفتیم.

وی ادامه داد: ما به ازای همه پیروزی ها جشن گرفتیم، ملت ما، ملت توانمند و پرتحرک برای احقاق حق خودش است و می ایستد و حق خود را می گیرد.

غرضی با بیان اینکه مردم ایران هرگز از حق خود عقب نشینی نمی کنند، گفت: من حدود هشتاد سال سن دارم، ظرف این هشتاد سال هیچ معرکه ای را خالی از مردم ندیدم و همواره جشن های پیروزی بود.

وی خاطر نشان کرد: این چهل سالگی نشان دهنده این است که حکومت مداری توانمندی بسیار زیادی به دست آورده و هر اتفاقی در دنیا می افتد به نحوی به ایران منسوب می کنند و ایران را مورد تهاجم قرار می دهند و ما هم عادت کردیم هجمه ها را جواب دهیم و بمانیم.

غرضی با بیان اینکه ایران به عنوان یک قدرت سیاسی جهانی در منطه کارهای بسیار وسیعی کردیم تاکید کرد: راه ایران دنباله خواهد داشت.