ایران اسلامی از هر زمان دیگری برای دفاع از کشور قویتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف در جمع راهپیمایان قزوین در میدان شهدا اظهار کرد: امام احیا کننده فرهنگ اهل بیت و احکام نورانی قرآن کریم بودو با بنیانگذاری انقلاب توانست در مسیر احیا دین اسلام نیز حرکتی ماندگار را پایه گذاری کند.

وی افزود: چهل سال است انقلاب با همه دشمنی ها پوینده و بانشاط همچنان به مسیر خود ادامه می دهد و در چهل سالگی نیز با اقتدار و نشاط جلو می رود.

سردار شریف بیان کرد: در بهمن ۵۷ اتفاقی رخ داد که هم شرق و هم غرب برای مقابله با انقلاب متحد بودند و در شرایطی که در آن زمان تقسیم کشورها بین آمریکا و شوروی هماهنگ شده بود و کشورهایی مانند آلمان، کره و یمن را دو قسمت کرده بودند و هر کدام بخشی را برای خود می دانستند اما در مورد ایران مخالف بودند و به کل آن طمع داشتند و دوست نداشتند انقلاب پیروز شود.

وی تصریح کرد: آمریکا انواع توطئه و نقشه ها را علیه انقلاب بکار بست تا نظام را ساقط کند و در این مسیر با ترور، جنگ داخلی، جنگ هشت ساله، تحریم و ایجاد مشکلات اقتصادی تلاش کرد تا به جمهوری اسلامی آسیب بزند اما به لطف الهی و هدایت رهبری و ایستادگی مردم نتیجه نگرفت.

آمریکا در مقابله با ایران مستاصل است

سردار شریف گفت: امروز آمریکا آنقدر مستاصل شده که وزیر خارجه آمریکا از یک به ظاهر خبرنگار زن خودفروخته راهکار می خواهد تا با ایران چگونه برخورد کند و در این شرایط منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار شهید آلوده است به آمریکا مشاوره می دهد که چگونه در ایران توطه کند و این حرکت اوج استیصال آمریکا در مقابله با آرمانهای انقلابی است.

وی ادامه داد: ببینید مشاوران کاخ سفید به عنوان اپوزیسیون چه کسانی هستند، یا منافقان تروریست یا خودفروختگان و از مردم رانده شدگان و یا سلطنت طلبان امروز به آمریکا راهکار می دهند. ‌

مدیرکل روابط عمومی سپاه پاسداران یادآورشد: آمریکا بیش از هفت تریلیون دلار در عراق هزینه کرد تا در آنجا مستقر شود اما امروز مجبور است شبانه به عراق برود و بسرعت و مخفیانه خارج شود اما ایران اسلامی آنجا عزت دارد و این جایگاه عزتمندانه ایران اسلامی و ذلالت آمریکاست.

سردار شریف اضافه کرد: شما مستکبران داعش را خلق کردید تا کشورهای اسلامی را غارت کنید اما راه به جایی نبردید و شکست آمریکا در منطقه بر همگان آشکار شده است.

وی یادآورشد: با صراحت و اطلاعات دقیق می گویم تنها چیزی که باعث شد آمریکا از سوریه خارج شود فقط ناتوانی آنها در مقابله با مردم و رئیس جمهور سوریه بود و آنچه ادعا کرده بودند نتوانستند عمل کنند و سرخورده شدند.

مدیرکل روابط عمومی سپاه پاسداران افزود:ماآمریکا را در خلیج فارس آزموده ایم و صحنه دستگیری تفنگداران آمریکایی را با خفت و خواری تجربه کرده ایم و امروز مردم بدانند آمریکا کوچکترین توانی برای مقابله با ایران اسلامی ندارد.

وی اظهار کرد: اگر امریکا با جمهوری اسلامی درگیر شود سرنوشتی مانند رژبم بعثی در انتظارش خواهد بود.

ایران اسلامی در دفاع ازکشور بیش از هر زمانی اقتدار دارد

سردار شریف بیان کرد: بدانید انقلاب اسلامی از هر زمانی قدرتمند تر و مهیا تر برای دفاع از جغرافیای کشور است و این یک واقعیت تجربه شده است که بعد از دفاع مقدس توان ویژه ای برای حفاظت از جغرافیا و مرزهای کشور ایجاد شده که در چهل سال گذشته بی نظیر است.

وی گفت: ایران اسلامی امروز در حوزه دفاعی و نظامی از قدرت بالایی برخوردار است و هر چند دشمن تلاش می کند با مشکلات اقتصادی مردم را ناراضی کند اما مردم فهیم و آگاه کشور با درک بالای خود دشمن را ناامید می کنند.

مدیرکل روابط عمومی سپاه پاسداران ادامه داد: امروز با هفت سال تلاش مجدانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شد و از واردات بنزین بی نیاز شدیم و هیچ مانعی در برابر اراده مسلم فرزندان انقلاب نخواهد بود و این تحریم ها سکویی برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار خواهد شد و به لطف الهی و با حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی از این موانع عبور کرده و به شکوفایی اقتصادی خواهیم رسید.

سردار شریف تصریح کرد: انقلاب با سه مولفه فرهنگ دینی و انقلابی، رهبری و اتکا به مردم بوقوع پیوسته و تا آموزه های دینی و قرآنی در کشور حاکم باشد هیچ کشوری قادر نخواهد بود به ما آسیب بزند.

وی یادآور شد: حضور مردم در صحنه رمز پیروزی و تداوم انقلاب است و ما با هدایت رهبری و حضور باشکوه و مستمر مردم همچنان با اقتدار پیش خواهیم رفت.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه راهپیمایان در هشت ماده قرائت و با تکبیر حاضران تایید شد.