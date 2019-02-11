به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابراهیم گلفام جانشین معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشور ما پیش از انقلاب اسلامی در حوزه دفاعی یک وابسته به نظام سلطه بود تمامی تجهیزات و سلاح های که در اختیار داشتیم در واقع در راستای تامین بخشی از اهداف نظام سلطه به کار می رفت.

وی افزود پیش از انقلاب مجبور بودیم برای استفاده از تجهیزات نظامی که از دنیای غرب گرفته بودیم مستشاران آنها را نیز در نیروهای مسلح به کار بگیریم اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان فکر میکردند بدون حضور مستشاران، ایران نمی‌تواند تجهیزات نظامی را به کار بگیرد.

امیر گلفام گفت: بعد از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی دیدیم که چگونه ملت ایران توانست با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و استعدادهای جوان تا آخرین روز جنگ بدون کمک از مستشاران خارجی تمام تجهیزات را تعمیر نگهداری و بکارگیری کند.

وی ادامه داد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و با بهره گیری از تجارب هشت سال دفاع مقدس بیش از ۹۰ درصد تجهیزات دفاعی را در حوزه‌های زمینی دریایی هوایی و پدافندی خودمان تولید می کنیم.

امیر گلفام گفت: امروز در حوزه موشکی یکی از چندین کشور برتر دنیا هستیم و بر مبنای تاکتیک های دفاعی که تعیین می‌کنیم سامانه مورد نیاز را تولید میکنیم و بسیاری از جنگنده های مان را به سامانه های مدرن و به روز جهان مجهز کرده ایم.