مردم برای رسیدن به آرمان های انقلاب خود مشکلات را تحمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی ظهردوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن قوچان اظهارکرد: با رهبری امام خمینی(ره) در انقلاب به پیروزی رسیدیم و با هشت سال دفاع مقدس به قله های پیشرفت رسیدیم و شجاعت بی نظیر مردم استقلال و جمهوریت نظام را تداوم بخشیده است.

وی افزود:امروز نیز می بینیم که در راستای اهداف انقلاب اسلامی با پیشرفت های علمی و سیاسی توانسته ایم حرف اول در کشورهای منطقه زده باشیم. برخی از مسئولان به مردم بی توجهی می کنند اما مردم باز هم تحمل می کنند تا به اهداف خود برسند.

دستجردی بیان کرد: برخی کشورهای همسایه نیز دیده اند از ایران عقب مانده اند و عزتی در بین مردم خودشان ندارند بنابراین از کشورهای غربی و آمریکا کمک گرفته اند تا از ایران عقب نمانند.

امام جمعه قوچان تصریح کرد: قدرت موشکی ایران برای ایجاد صلح در منطقه و عامل بازدارندگی است و تلاش دشمنان این است که با تبلیغات رسانه ای به اهداف نظامی ما تسلط یابند.

وی تاکید کرد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی برای رسیدن به آرمان های نظام و انقلاب مقاومت می کنند و از مسئولان تقاضا را دارم هر چه سریعتر با سرمایه گذاری در بخش خصوصی مشکلات را حل کنند.