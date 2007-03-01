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۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۰

برنامه های سال آینده معاونت شهرستانهای حوزه علمیه قم تشریح شد

تشکیل و تقویت دفاتر نمایندگی حوزه علمیه قم در شهرستانها و ساماندهی وضعیت کادر آموزشی حوزه ها از مهمترین برنامه های معاونت شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سال 86 خواهد بود.

معاونت شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تا کنون سه دفتر نمایندگی در استانهای خوزستان، کرمان و شیراز تاسیس شده و در استانهای چهارمحال، گیلان و همدان نیز شاهد تاسیس دفتر مرکزی نمایندگی به عنوان فعالیت مقدماتی برای تاسیس دفتر نمایندگی مرکز مدیریت در این استانها بوده ایم و به زودی نیز دفتر مرکزی کرمانشاه افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام فرخ فال افزود : توسعه این دفاتر در سطح کشور با هدف تمرکز زدایی اجرایی از مرکز مدیریت از برنامه های این معاونت در سال آینده خواهد بود.

وی افزود :  همچنین در نظر داریم با ساماندهی وضعیت کادر آموزشی، مدیریتی و اجرایی مدارس علمیه برادران سراسر کشور، پشیبانی مالی و اجرایی مرکز مدیریت از حوزه های علمیه را افزایش دهیم، اتصال مدارس علمیه به اینترانت نیز از دیگر فعالیتهای معاونت شهرستانهای استان تهران در سال آینده  خواهد بود.

کد مطلب 453935

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