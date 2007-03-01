برنامه های سال آینده معاونت شهرستانهای حوزه علمیه قم تشریح شد

معاونت شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تا کنون سه دفتر نمایندگی در استانهای خوزستان، کرمان و شیراز تاسیس شده و در استانهای چهارمحال، گیلان و همدان نیز شاهد تاسیس دفتر مرکزی نمایندگی به عنوان فعالیت مقدماتی برای تاسیس دفتر نمایندگی مرکز مدیریت در این استانها بوده ایم و به زودی نیز دفتر مرکزی کرمانشاه افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام فرخ فال افزود : توسعه این دفاتر در سطح کشور با هدف تمرکز زدایی اجرایی از مرکز مدیریت از برنامه های این معاونت در سال آینده خواهد بود.



وی افزود : همچنین در نظر داریم با ساماندهی وضعیت کادر آموزشی، مدیریتی و اجرایی مدارس علمیه برادران سراسر کشور، پشیبانی مالی و اجرایی مرکز مدیریت از حوزه های علمیه را افزایش دهیم، اتصال مدارس علمیه به اینترانت نیز از دیگر فعالیتهای معاونت شهرستانهای استان تهران در سال آینده خواهد بود.