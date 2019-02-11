به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم قم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با همان انگیزه و هدف ابتدای انقلاب به میدان آمده‌اند، گفت: مردم همیشه در صحنه امروز در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب نشان دادند که حفظ و دفاع از نظام و انقلاب را همچون حفظ دین واجب می‌دانند و برای آن ایستادگی می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متفاوت با انقلاب‌های دیگر دنیاست، گفت: آمریکا و دشمنان ما بدانند مردم ایران اسلامی جشن یکصد سالگی پیروزی انقلاب را نیز برگزار خواهند کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با دین و عقاید مردم پیوند عمیق دارد، گفت: دشمنان هنوز توان درک این موضوع را ندارند و به قدرت شیعه و انقلاب پی نبرده‌اند.

وی همچنین به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات و بی‌تدبیری‌های برخی مسئولان اما مردم پای انقلاب ایستاده‌اند و از آن دفاع می‌کنند و همواره در همه صحنه‌ها حضوری انقلابی دارند.

آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدرشناس این مردم باشند، گفت: مردم نباید در مسائل اقتصادی دچار مشکل باشند و مسئولان با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح برای بهبود وضع معیشتی مردم تلاش کنند.