  1. استانها
  2. قم
۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

آیت الله فاضل لنکرانی:

مردم ایران دفاع از نظام و انقلاب را همچون حفظ دین واجب می‌دانند

مردم ایران دفاع از نظام و انقلاب را همچون حفظ دین واجب می‌دانند

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه مردم ایران اسلامی دفاع از نظام و انقلاب را همچون حفظ دین واجب می‌دانند، گفت: مسئولان باید قدرشناس این مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم قم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با همان انگیزه و هدف ابتدای انقلاب به میدان آمده‌اند، گفت: مردم همیشه در صحنه امروز در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب نشان دادند که حفظ و دفاع از نظام و انقلاب را همچون حفظ دین واجب می‌دانند و برای آن ایستادگی می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متفاوت با انقلاب‌های دیگر دنیاست، گفت: آمریکا و دشمنان ما بدانند مردم ایران اسلامی جشن یکصد سالگی پیروزی انقلاب را نیز برگزار خواهند کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با دین و عقاید مردم پیوند عمیق دارد، گفت: دشمنان هنوز توان درک این موضوع را ندارند و به قدرت شیعه و انقلاب پی نبرده‌اند.

وی همچنین به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات و بی‌تدبیری‌های برخی مسئولان اما مردم پای انقلاب ایستاده‌اند و از آن دفاع می‌کنند و همواره در همه صحنه‌ها حضوری انقلابی دارند.

آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدرشناس این مردم باشند، گفت: مردم نباید در مسائل اقتصادی دچار مشکل باشند و مسئولان با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح برای بهبود وضع معیشتی مردم تلاش کنند.

کد مطلب 4539351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها