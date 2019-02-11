انقلاب اسلامی دراوج اقتدار و صلابت است/خشم دشمنان از پیشرفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی احتشام پیش از ظهر دوشنبه در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن شاهرود به میزبانی میدان آزادی این شهر، ضمن بیان اینکه در چهلسالگی انقلاب اسلامی، دشمنان کور دل این اقتدار و عظمت مردم ایران را به چشم خود میبیند اما نمیتوانند تحمل کنند، ابراز داشت: امام راحل ۵۵ سال پیش در شروع نهضت انقلاب به دنیا اعلام کرد آمریکا، شوروی و انگلیس یکی از دیگری بدتر هستند لذا میبایست کمربندها را برای مبارزه با مستکبران و دفاع از محرومان محکم بست چرا که هیچکدامشان قدرت ایران را بر نمیتابند.
وی با بیان اینکه ملت ما در انتخابات مجلس سال آینده طبق فرمایشهای امام راحل(ره) به افراد اصلح رای میدهند، افزود: اسلام آمریکایی اسلام مرفهان بیدرد و منافقان است و لذا مردم باید بدانند چه کسی درد پابرهنگان، رنج دیدگان، محرومان، مستضعفان را درک خواهد کرد.
آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر به جنایتکاران آمریکا و اسرائیل گفت که شما جرات ندارید به ایران حمله کنید اما اگر در خیال خام خود فکر حمله به ایران باشید همه ما مسلمانان، ایران هستیم و در برابر فریادهای بیصفتان و عربدهکشی آمریکا، مشت واحده خواهیم بود.
احتشام با بیان اینکه ایران در اوج اقتدار است اما دشمنان از پیشرفتهای ما خشمگین میشوند، اضافه کرد: افرادی که خود را به دیوانگی زده اما دیوانه نیستند و راهکار دیوانه صفتی را انتخاب کردهاند باید بدانند، همان طور که ابر قدرتهای بزرگ متلاشی شدند در آینده نزدیک صحنه جغرافیای عالم نیز ایالات متحده را در خود نخواهد داشت.
تحولات دنیا برگرفته از انقلاب ایران
امام جمعه کاشان ضمن بیان اینکه انقلاب ما اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است، ابراز داشت: اگر جلیقه زردها در فرانسه اینگونه کف خیابانها آمدند، مبارزهشان از انقلاب ۵۷ ایران نشات گرفته است طبق فرمایش امام راحل(ره) که فرمود «در صدد آن هستیم که همه حکومتهای غیر دینی از صفحه دنیا محو و بهجای آنها حکومت رسول الله را جایگزین کنیم».
احتشام در ادامه تصریح کرد: ملت همیشه در صحنه راست قامتان جاودان تاریخ هستند و همان طور که امام راحل(ره) به ما راهکار دادند ما نه با تروریسم همراه هستیم و نه آمریکا را لایق مبارزه با تروریست می دانیم؛ لذا از الطاف الهی بود که در زمانی که کسی جرات نداشت در برابر آمریکا حرف بزند، انقلاب ما در مقابل استکبار جهانی ایستاد.
وی ضمن بیان اینکه اگر به حرف امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل میکردیم نباید چند سال وقت ملت ما برای خواهش از آمریکا و دلار آن تلف میشد، ابراز کرد: امام به ما اقتدار بخشید و به ما آموخت که از خود بپرسیم در دنیای امروز دیگر چه نیازی به آمریکا است؟ رابطه با آمریکا ارتباط گرگومیش است اما ملت ایران اسلامی پشت سر ولایت فقیه ایستاده و به آمریکا نیاز ندارد.
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