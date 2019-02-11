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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

نماینده مردم گرمسار و آرادان:

۹۵درصد مردم ایران تحت پوشش بیمه‌ هستند/ لزوم تبیین دستاورد انقلاب

۹۵درصد مردم ایران تحت پوشش بیمه‌ هستند/ لزوم تبیین دستاورد انقلاب

گرمسار - نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با تٲکید بر لزوم تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب گفت: اکنون ۹۵ درصد مردم ایران تحت پوشش بیمه‌های درمانی مختلف هستند.

غلامرضا کاتب در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی بیست و دوم بهمن اظهار داشت: چهل سال از عمر انقلاب گذشت و مردم تلاطم‌های زیای را در این مدت دیدند و امروز مهم‌ترین رسالت ما تبیین دستاوردهای انقلاب و ایجاد روحیه امید و نشاط در مردم است.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان بسیار کم بود، افزود: اکنون بیش از پنج میلیون نفر در دانشگاه های ایران تحصیل می‌کنند.

عضو خانه ملت با اشاره به ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به مردم تصریح کرد: کاهش هزینه های درمانی و ارائه خدمات درمانی در سراسر کشور مهم ترین مطالبه مردم است.

کاتب با بیان اینکه اکنون ۷۳ درصد از مردم ایران تحت پوشش بیمه تٲمین اجتماعی هستند، گفت: ۹۵ درصد تحت پوشش بیمه های مختلف درمانی هستند.

وی با بیان اینکه باید بردباری سیاسی در جامعه ترویج شود، اعلام کرد: استراتژی آمریکا تغییر نظام است و دست از دسیسه چینی برنمیدارد لذا در این عرصه باید بتوانیم ظرفیت های کشور را بشناسیم و از اختلاف و تخریب چهره های نظام بپرهیزیم.

کد مطلب 4539360

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